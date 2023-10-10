Байден нагадав, що США посилили свою присутність у регіоні. Зокрема, країна вже перекинула свій найбільший авіаносець.

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Дозвольте мені ще раз сказати будь-якій країні, будь-якій організації, яка думає взяти участь у цій ситуації, я хочу вам сказати: не робіть цього. І ми готові перекинути додаткові сили та засоби у разі потреби,

– наголосив Байден.

У The Wall Street Journal наголосили, що до Ізраїлю можуть відправити ще одну авіаносну групу Штатів. Раніше Байден наказав терміново надати додаткову допомогу Ізраїлю. У США розглядали конкретні запити, з якими до них звернулася ізраїльська сторона. Штати роблять все можливе, аби підтримати Ізраїль.

Окрім того, раніше лідери 5 країн – США, Великої Британії, Франції, Німеччини та Італії – оприлюднили спільну заяву щодо війни ХАМАС та Ізраїлю. У ній дії ХАМАС назвали терористичними та наголосили, що вони не мають жодного виправдання та жодної легітимності. Політики наголосили, що весь світ має засудити те, що коїть ХАМАС.