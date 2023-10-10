Близько 1500 тіл бойовиків ХАМАС було виявлено на території Ізраїлю після встановлення контролю над кордоном. ЦАХАЛ відновив повний контроль над кордоном на четвертий день боїв після нападу терористів ХАМАС.
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Жоден бойовик ХАМАС з минулої ночі не проник в Ізраїль
Не відразу стало зрозуміло, чи збігається це число з кількістю загиблих, про яких раніше повідомляла палестинська влада.
Повідомляється, що з минулої ночі жоден бойовик ХАМАС не перетнув кордон з Ізраїлем, хоча інфільтрація все ще можлива.
Раніше у так званому міністерстві охорони здоров'я Гази повідомили про 704 загиблих палестинців. У міністерстві підкреслили, що ще близько 4 000 людей отримали поранення. У Газі загинули щонайменше 105 жінок і 143 дитини.
МОЗ Ізраїлю ввечері 9 жовтня повідомило, що внаслідок нападу бойовиків ХАМАС кількість загиблих ізраїльтян виросла до 900 осіб. Водночас до медичних закладів Ізраїлю звернулося 2 500 громадян.
Війна між ХАМАС та Ізраїлем: подробиці
- Бойовики ХАМАС несподівано напали на Ізраїль 7 жовтня, завдавши масованого обстрілу. Також терористи проникли на територію Ізраїлю.
- У відповідь армія Ізраїлю (ЦАХАЛ) завдала численних ударів по об'єктах ХАМАС. Зокрема, під обстрілом були командні пункти та штаби терористів.
- Уночі 10 жовтня у Секторі Гази, який контролюють палестинці, лунали потужні вибухи. У підсумку ЦАХАЛ заявив про успішне ураження понад 200 цілей на території Сектора Гази за ніч.
- 10 жовтня в ЦАХАЛ заявили про нове вторгнення на півночі країни. Збройні Сили Ізраїлю повідомили, що отримали сповіщення про вторгнення поблизу Голанських висот і Верхньої Галілеї.