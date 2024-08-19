Блинкен заявил о "последней возможности" для соглашения о прекращении огня в Секторе Газа

Война между Израилем и боевиками ХАМАС продолжается. Государственный секретарь США заявил, что сейчас еще есть возможность договориться о прекращении огня.

Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал обе стороны к последнему толчку для достижения договоренностей о прекращении огня между Израилем и группировкой ХАМАС. По его словам, сейчас для этого есть "лучшая" и "возможно, последняя" возможность.

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США усиливают дипломатическое давление

Блинкен прибыл в Израиль, чтобы усилить дипломатическое давление со стороны США. Это должно помочь обеспечить прорыв в переговорах.

В то же время представители ХАМАС заявили Блинкену, что именно премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху является ответственным за "срыв усилий посредников" и задержку соглашения о прекращении огня.

Сейчас решающий момент, возможно, лучшая, возможно, последняя возможность вернуть заложников домой, добиться прекращения огня и вывести всех на лучший путь к прочному миру и безопасности,

– подчеркнул Блинкен.

Также государственный секретарь США повторил предостережения относительно дальнейшей эскалации. По его словам, настало время убедиться, что никто не делает никаких шагов, которые могли бы сорвать этот процесс.