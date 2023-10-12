Террористы однозначно застали Израиль врасплох, – посол

Михаэль Бродский – посол Государства Израиль в Украине – заявил, что очередной террористический удар ХАМАС по Израилю беспрецедентен как по количеству погибших, так и по уровню жестокости. Ее террористы проявили ко всем: взрослым, детям, людям, пережившим Холокост.

Бродский подчеркнул, что Израиль одобрил решение о проведении операции в Секторе Газа. Это делают для того, чтобы разрушить инфраструктуру террористов ХАМАС.

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В настоящее время идет операция. Она происходит преимущественно с воздуха. В то же время нельзя исключать и начало наземной операции в ближайшее время. Террористы ХАМАС продолжают обстреливать израильскую территорию. К счастью, большинство ракет удается сбивать. В то же время среди гражданского населения есть жертвы.

Знал ли Израиль о вторжении

Бродский уверен, что страну застали врасплох.

Однозначно Израиль застали врасплох нападением террористов. У нас не было информации о таком готовящемся нападении. Как и о том, почему это произошло, я уверен, что будет проведено расследование. Мы получим ответы на все эти вопросы. И сейчас мы заняты прежде всего защитой израильтян, заняты уничтожением террористов,

– говорится в сообщении.

Он подчеркнул, что убежден: ответы на все сложные вопросы, которые сегодня звучат, будут даны позже.

Количество погибших украинцев – выросло

Полную версию интервью с Михаэлем Бродским читайте сегодня, 12 октября, в 19:00 на сайте 24 Канала.

Ранее сообщалось, что количество жертв среди украинцев в результате террористической атаки на Израиль составляет 3 человека. К сожалению, эта цифра выросла. Сейчас известно о 7 погибших гражданах Украины. Кроме того, сообщают о 9 пострадавших и 9 пропавших без вести.