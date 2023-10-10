Сирия и Израиль обменялись обстрелами на спорной территории

В Израиле заявили о нескольких запусках ракет с территории Сирии. Страны уже обменялись обстрелами на спорной территории.

Израиль заявил, что удалось идентифицировать несколько запусков со стороны Сирии. Часть ракет донеслась на израильскую территорию. Очевидно, они свалились на открытой местности.

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Солдаты ЦАХАЛ соответствуют артиллерийским и минометным снарядам в направлении источника обстрела в Сирии,

– говорится в сообщении.

Южная Корея допускает внезапное нападение КНДР

За войной ХАМАС и Израиль следит весь мир. Все цивилизованные страны поддерживают страдающий от террористов Израиль. Кроме того, внимательно анализируют все события. В частности, Южная Корея увидела угрозу для себя. В минобороны страны прогнозируют, что может произойти внезапное нападение КНДР. Он будет предусматривать оккупацию приграничных территорий.

Джо Байден призывает страны не вмешиваться в войну ХАМАС и Израиля.

"Позвольте мне еще раз сказать любой стране, любой организации, которая думает поучаствовать в этой ситуации, я хочу вам сказать: не делайте этого", – подчеркнул президент США.

Он подчеркнул, что Штаты готовы перебросить дополнительные силы и средства в случае необходимости.