Для нападения на Израиль ХАМАС использовал оружие из Северной Кореи: Пхеньян традиционно отрицает

Палестинские боевики ХАМАС могли использовать северокорейское оружие для нападения на Израиль. Однако Пхеньян отрицает обвинения и называет их безосновательными.

Об этом заявил Акива Тор, посол Израиля, служащий в Южной Корее с 2020 года. С тех пор, как ХАМАС напал на Израиль 7 октября, в сети появились фотографии реактивных гранат F-7, якобы произведенных Северной Кореей.

Один из исследователей оружия опубликовал фотографии ракет и пулеметов с подписью о том, что армия обороны Израиля якобы захватила оружие северокорейского производства, принадлежащего бригадам Аль-Касс вблизи Газы.

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ХАМАС мог использовать оружие из Северной Кореи

Посол Израиля сообщил, что боевики ХАМАС используют оружие, произведенное Северной Кореей.

В атакующей нас Газе используют северокорейское оружие. Возможно, это северокорейское оружие было в Иране достаточно долго. Мы уничтожим это оружие в Газе,

– подчеркнул Тор.

Бывший офицер Разведывательного управления обороны США, являющийся сейчас профессором политологии в Университете Анджело в Техасе, Брюс Бехтол сообщил, что F-7, которые видны на фотографиях, обнародованных в сети, "идентифицированы как похожие на северокорейские".

"По моему мнению это так. Похоже, что значительное количество оружия которое (использует ХАМАС – 24 Канал), идет от северных корейцев", – заметил Бехтол.

Он считает, что в Газе, по всей вероятности, найдут больше оружия из КНДР после того, как Армия обороны Израиля начнет свое сухопутное наступление.

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КНДР все отрицает

Северная Корея возразила, что ХАМАС использовал ее оружие для нападения на Израиль. Там заявили, что США якобы распространяют "безосновательные и лживые слухи" о том, что террористы использовали северокорейское вооружение, чтобы "перевести вину за кризис на Ближнем Востоке, вызванный их неправильной гегемонистской политикой, на третью страну".

По словам аналитиков, неудивительно, что боевики используют северокорейское оружие, ведь у Пхеньяна длинная история поставок оружия:

ХАМАС,

ливанской вооруженной группировке "Хезболла",

Ирану, который поддерживает обе группы.

Джеймс Джеффри, с 2018 по ноябрь 2020 года занимавший должность специального представителя США по вопросам участия в Сирии и специального посланника Глобальной коалиции по разгрому ИГИЛ, рассказал, что Северная Корея уже давно поставляет оружие и технические знания радикальным силам на Ближнем Востоке.

Я бы не удивился, потому что Северная Корея занимается незаконной продажей и снабжением оружия, чтобы заработать деньги и серьезно дестабилизировать международный порядок. Поэтому каждый раз, когда у нас возникает кризис или новый конфликт, есть отпечатки пальцев Северной Кореи,

– заметил он.

Также похожее мнение выразил Фред Флейц, который 19 лет проработал в ЦРУ и исполнял обязанности советника по национальной безопасности во время администрации Трампа.

"Конечно выглядит, что через прямое соглашение, по которому ХАМАС платил северокорейцам, или через КСИР, Корпусу стражей Иранской Республики, они контрабандой переправляли это оружие в или через "Хезболлу". Но последнее кажется более убедительным. Иран ближе как к Северной Корее, так и к Палестине и, вероятно, имеет гораздо больше маршрутов", – заявил Флейц, который сейчас является вице-президентом Центра американской безопасности.

Бессчетные резолюции Совета Безопасности ООН запрещают Северной Корее экспортировать оружие. Представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер заявил, что Соединенные Штаты "стремятся противодействовать" любой стране, оказывающей финансовую или военную поддержку ХАМАС.