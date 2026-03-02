События на Ближнем Востоке показали, насколько трудно противодействовать ракетам и "Шахедам", –Зеленский
- Ситуация на Ближнем Востоке показала сложность в обеспечении полной защиты от ракет.
- Это подчеркивает необходимость усиления производства противоракетной и противодронной обороны в Европе.
Ситуация на Ближнем Востоке показала сложность обеспечения полной защиты от ракет и дронов типа "Шахед" даже для стран с современными системами ПВО. Зеленский отметил необходимость усиления производства противоракетной и противодроновой обороны в Европе.
Украина пристально наблюдает за ситуацией в Иране и находится в координации с партнерами. Об этом Владимир Зеленский заявил в своем обращении.
Что сказал Зеленский о защите неба от ракет и "Шахедов"?
Президент подчеркнул, что опыт Украины в защите является очень ценным. Поэтому наша страна готова распространять его и помогать тем народам, которые много поддерживали украинцев в течение всей войны, и особенно этой зимой.
По ситуации на Ближнем Востоке можно увидеть, насколько это непросто – дать 100% защиты от ракет и "Шахедов", даже в странах Залива, которые имеют более качественные системы ПВО, чем пока предоставили нам партнеры, имеют большее количество систем, все равно сбивают не всю баллистику. Есть и "Шахеды", которые не остановила ПВО в регионе,
– заявил он.
В то же время Зеленский отметил, что Европе следует обеспечить себя реальной силой и способностью защищаться от любых типов атак. Речь идет о производстве ПВО и против дронов, и против баллистики.
Важно, чтобы этот шанс на изменения для Ирана был использован правильно. Иранский народ долго был фактически в одиночку против насилия, против иранского режима. Этот режим, который убил десятки тысяч своих граждан только за последние месяцы,
– подчеркнул президент.
Также этот режим всегда поддерживал и организовывал войны, давал России "Шахеды" и технологии их производства. "Этот режим сам определил отношение к нему",– добавил глава государства. Также он отметил, что очень важна четкая позиция поддержки людей и решимость всего мира.
Что нового известно о ситуации в Иране?
- Израиль нанес беспрецедентный авиаудар по Ирану, который в ЦАХАЛ назвали частью более широкой войны, длящейся с 7 октября. Во время первых волн атак, по словам израильского политолога Арие Зайдена, был ликвидирован верховный лидер Али Хаменеи и десятки представителей Корпус стражей исламской революции.
- В то же время эксперт отмечает, что падение режима возможно только при внутреннем решении иранского общества. Наземная операция пока не рассматривается, поскольку стратегическая цель заключается в изменении поведения Тегерана, а не в оккупации территории.
- Президент США Дональд Трамп сообщил, что во время военной операции "Эпическая ярость" против Ирана погибли трое американских военнослужащих, еще несколько получили ранения. Он не исключил, что потерь будет больше до завершения боевых действий, подчеркнув, что США "отомстят" за их смерть.
- Верховный лидер Ирана Али Хаменеи погиб в результате авиаударов США и Израиля по Тегерану. Однако, по данным Bloomberg, иранская система власти продолжает функционировать без признаков немедленного коллапса. Силовые структуры, в частности Корпус стражей исламской революции, сохраняют контроль, в столице усилена безопасность, а временное руководство государством осуществляется в соответствии с конституционной процедурой.