11 марта, 21:31
Секретарь СНБО и специалисты по БпЛА отправились на Ближний Восток, – Зеленский

Дария Черныш
Основные тезисы
  • Три украинские группы специалистов по беспилотникам отправились на Ближний Восток 11 марта.
  • Секретарь СНБО Рустем Умеров также обсуждает сотрудничество в ОАЭ и планирует посетить другие страны региона.

Три украинские группы специалистов по беспилотникам отправились на Ближний Восток. Также сотрудничество с Украиной в ОАЭ обсуждает Секретарь СНБО Рустем Умеров.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

Что известно о визите на Ближний Восток?

Зеленский 11 марта сообщил, что три группы с украинскими специалистами по БпЛА отправились в страны Ближнего Востока.

Сильные группы – с экспертами, военными, инженерами. Сегодня военные уже общаются, уже работают,
– объяснил президент Украины.

Также в Объединенные Арабские Эмираты прибыл Секретарь СНБО Рустем Умеров. По словам Зеленского, там он будет обсуждать направления сотрудничества.

Отмечается, что ОАЭ не единственная страна, где запланирован визит Умерова. Секретарь СНБО посетит и другие страны региона, в том числе Саудовскую Аравию.

Почему специалистов из Украины отправили на Ближний Восток?

  • Ранее США и страны Персидского залива обратились к Украине за помощью в борьбе с иранскими дронами.

  • По словам Зеленского, Украина предлагает свой опыт в обмен на возможность продажи дронов-перехватчиков. Также страна просит предоставить средства для сбивания российской баллистики.

  • Советник министра обороны, основатель БФ "Сообщество Стерненко" Сергей Стерненко рассказал 24 Каналу, что количество экспертов, которых отправили на Ближний Восток, не повлияет на защиту воздушного пространства Украины.