Россия же не планирует останавливать военную машину и тратит все свои средства на ведение войны. Москва может даже перенаправить деньги из других сфер на нужды армии.

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Ловушка для Украины

Британский военный аналитик Шон Белл убежден, что Украина в ходе продолжительной войны будет становиться все более уязвимой. Страна не может себе этого позволить, и чем больше времени пройдет, тем с большим количеством проблем будут сталкиваться Вооруженные Силы.

Эти проблемы могут остановить украинскую "маневренную войну". Затяжное противостояние может привести к истощению поставок Украине иностранного оружия.

Они не могут позволить себе оказаться в ловушке долговременной войны на истощение, потому что это то, что им будет тяжело выиграть,

– подытожил Белл.

Суровая реальность состоит в том, что война на истощение приведет к потере сил. Контрнаступление Украины было "статическим", и государство все еще ожидает освобождения оккупированных территорий.

Украина продолжает воевать