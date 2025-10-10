Об этом 24 Каналу рассказал политолог Владимир Фесенко. По его словам, в России сильно рассчитывали на то, что Украина в какой-то момент посыплется. Но этого не произошло. Украина до сих пор держится.

Чем опасна война на истощение?

Как отметил Фесенко, уже были публикации, что в российском генштабе рассчитывают на крах украинской обороны осенью 2025 года. Для этого они усилятся удары по украинскому тылу. В прошлые годы Украина выдержала этот терроризм.

Также там указывают, что в конце года генштаб России предстанет перед проблемой. Война в теперешней форме не дает нужных результатов. Получается тупиковая ситуация, из которой есть два выхода. Либо постепенные переговоры о прекращении огня, либо массовая мобилизации.

Это демонстрирует, что России не удается выигрывать войну на истощение. Но они все еще надеются, что Украина внезапно посыплется на фронте.

У России больше ресурсов на пополнение личного состава, на воздушные атаки. У нас нет уже такой масштабной поддержки со стороны Запада. В прошлом году Штаты помогали и финансово, и военно. Сейчас приходится закупать оружие. Использовать замороженные российские активы нам не дают. Я не разделяю мнение, что мы выиграем войну на истощение. Она несет для нас больше рисков, чем для России,

– сказал Фесенко.

Кроме того, были события, которые сыграли в пользу Кремля. В частности победа Трампа на выборах и прекращение прямой финансовой и военной помощи для нашего государства. Но это не дало России победить.

Впрочем, если раньше Россия была уверена, что может вести войну еще годами, то сейчас закрадываются сомнения. Там начали накапливать социальные и экономические проблемы. У них банально становится меньше денег на войну.

Они не уверены, что выиграют войну на истощение. Может, не проиграют ее. Но там приходит осознание, что не выиграют. Проблем становится больше. И в этом особенность. Может быть момент, что война на истощение не принесет России победу. Но и мы эту войну не можем выиграть. Она становится проблемой для обеих сторон,

– отметил Фесенко.

Есть вариант, при котором интенсивные боевые действия постепенно будут замедляться. Еще большее применение дронов с обеих сторон не даст возможности продвигаться. Тогда может произойти определенное замораживание на фронте. Но ведь война в воздухе продолжится.

Ресурсы для войны в воздухе у России есть. Но и наши удары создают реальные проблемы России. Поэтому постепенно может сложиться патовая ситуация. На фронте пойдет относительная стабилизация, потому что никто не может обеспечить ощутимое преимущество. А удары по тылу могут стать такими ощутимыми, что возникнет необходимость договариваться о прекращении огня в воздухе,

– считает Фесенко.

Ситуация на фронте: кратко