Интенсивные обстрелы "Градами" и минами начались 17 февраля

В декабре 2021 года Жасулан вместе с другими бойцами стояли на нулевой позиции в поселке Новотроицкое Донецкой области. Мужчина рассказал, что уже тогда столкнулся с российской армией и ее агрессией. Но отвечать Украине тогда еще не разрешали, потому что это считалось провокацией.

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Боец отметил, что для них полномасштабное вторжение началось 17 февраля. Ведь уже тогда вражеские войска начали интенсивно обстреливать "Градами" и минами блокпосты и укрепленные украинскими защитниками позиции.

24 февраля они просто зашли, для них это было вроде легкой прогулки. Опять же, они нас уничтожали, а нам нельзя было давать ответ, потому что Украина не хотела вестись на провокации,

– отметил он.

Тогда мнения у украинских военных разделились. Одни были убеждены, что нападения не будет, что действия, которые совершает россия – просто провокации.

Когда разведки Британии, США начали сливать в сеть фото с большим количеством российской техники, тогда я и мои побратимы начали понимать, что что-то не так,

– сказал боец.

Были и скептики среди защитников, считавшие, что данные разведки – фейк и никакой войны не будет. 17 февраля полетели первые мины. По словам Жасулана, все пытались воспринять это как ситуацию, наблюдавшуюся на фронте последние два года.

Но темп обстрелов рос. И уже когда у села Новотроицкое один из батальонов начал нести большие потери еще до 24 февраля, то уже начали понимать, что путин нападет.

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Нападение на Украину: что предшествовало

Совет Безопасности ООН 31 января провел заседание, где главной темой был вопрос возможного полномасштабного вторжения россии в Украину.

Перед полномасштабным вторжением россии глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ездил в Вашингтон на встречу с Джо Байденом. По словам Кулебы, во время разговора Байден сказал ему, что данные разведки указывают на то, что скоро все начнется. Тогда глава МИД поехал в Государственный департамент, где "специальный человек показал ряд фактов".

Речь шла об аэродромах, где стояли российские грузовые самолеты, полностью готовые к взлету. Кулеба сообщил об этом президенту Зеленскому. Глава МИД признавался, что для Байдена это была "человечная встреча", в конце которой стороны говорили о детях. Кулеба отметил, что Байден рассказал о сыне, которого потерял.

В ночь на 24 февраля россия напала на Украину. Перед этим выступил владимир путин и объявил "специальную военную операцию".