Інтенсивні обстріли "Градами" та мінами почалися 17 лютого

У грудні 2021 року Жасулан разом з іншими бійцями стояли на нульовій позиції у селищі Новотроїцьке, що в Донецькій області. Чоловік розповів, що вже тоді зіштовхнувся з російською армією та її агресією. Але відповідати Україні тоді ще не дозволяли, бо це вважалося провокацією.

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Боєць зазначив, що для них повномасштабне вторгнення розпочалося 17 лютого. Адже вже тоді ворожі війська почали інтенсивно обстрілювати "Градами" та мінами блокпости та укріплені українськими захисниками позиції.

24 лютого вони просто зайшли, для них це було на кшталт легкої прогулянки. Знову ж таки, вони нас знищували, а нам не можна було давати відповідь, бо Україна не хотіла вестися на провокації,

– зазначив він.

Тоді думки між українськими військовими розділилися. Одні були переконані, що нападу не буде, що дії, які чинить росія – просто провокації.

Коли розвідки Британії, США почали зливати у мережу фото з великою кількістю російської техніки, тоді я і мої побратими почали розуміти, що щось не так,

– сказав боєць.

Були й скептики серед захисників, які вважали, що дані розвідки – фейк та ніякої війни не буде. 17 лютого полетіли перші міни. За словами Жасулана, всі намагалися сприйняти це як ситуацію, яка спостерігалася на фронті останні два роки.

Але темп обстрілів зростав. І вже коли біля села Новотроїцьке один з батальйонів почав зазнавати великих втрат ще до 24 лютого, то вже почали розуміти, що путін нападе.

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Напад на Україну: що передувало

Рада Безпеки ООН 31 січня провела засідання, де головною темою було питання можливого повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Перед повномасштабним вторгненням росії глава МЗС України Дмитро Кулеба їздив у Вашингтон на зустріч із Джо Байденом. За словами Кулеби, під час розмови Байден сказав йому, що дані розвідки вказують на те, що скоро "все почнеться". Тоді глава МЗС поїхав у Державний департамент, де "спеціальна людина показала ряд фактів".

Мовилось про аеродроми, де стояли російські вантажні літаки, повністю готові до зльоту. Кулеба повідомив про це президента Зеленського. Глава МЗС зізнавався, що для Байдена це була "людяна зустріч", наприкінці якої сторони говорили про дітей. Кулеба зазначив, що Байден розповів про сина, якого втратив.

Серед ночі 24 лютого Росія напала на Україну. Перед цим виступив Володимир Путін та оголосив "спеціальну військову операцію".