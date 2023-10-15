Блинкен анонсировал открытие КПП для эвакуации жителей Газы: госсекретарь снова едет в Израиль

Госсекретарь США Энтони Блинкен отметил, что для жителей сектора Газа откроют контрольно-пропускной пункт для эвакуации. Он будет размещаться в Египте.

Кроме того, американский дипломат также объявил свои планы по поездке в Израиль. Это будет вторым за неделю визит Блинкена в израильтяне.

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Блинкен высказался об открытии КПП для жителей Газы

Государственный секретарь США рассказал, что у него была встреча с президентом Египта Абделем Фаттахом эль-Сиси. В частности, политики договорились об открытии для жителей сектора Газа контрольно-пропускного пункта "Рафах".

"Рафах" будет открыт. Мы вместе с ООН, Египтом, Израилем и другими странами создаем механизм, который позволит доставить помощь и доставить ее нуждающимся.

– сказал Блинкен.

Он также отметил, что проводил встречи с разными региональными лидерами, в частности, с лидерами Саудовской Аравии, Бахрейна и Объединенных Арабских Эмиратов. Американский дипломат рассказал, что имел "очень хорошие разговоры" с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом.

Кроме того, Блинкен отметил общие цели Белого дома и нескольких стран предотвратить дальнейшую эскалацию и оказать помощь гражданскому населению в Секторе Газы. Он подтвердил, что все лидеры, с которыми он встречался, настроены совместно противостоять ситуации и преодолеть трудности с эвакуацией.

Госсекретарь США снова посетит Израиль

Во время своего визита на Ближний Восток Энтони Блинкен побывал в Иордании, Бахрейне, Катаре, Египте, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратах. Основной целью его визита было обсудить усиление конфликта в регионе и начало войны Израиля с ХАМАС.

Журналисты издания Bloomberg рассказали После своего турне шестью арабскими странами Энтони Блинкен также планирует второй раз через неделю посетить Израиль. В частности, это также касается и усиления угрозы на Севере Израиля от группировки Хезболла.

В частности, представитель Государственного департамента Мэтью Миллер рассказал журналистам, что Энтони Блинкен вернется в Тель-Авив для "дополнительных обсуждений с израильскими официальными лицами". В то же время Миллер воздержался от предоставления дополнительных деталей по поводу целей консультаций.

Авторы материала также отметили, что США призывают своих арабских партнеров оказывать давление на ХАМАС и не допустить вмешательства в конфликт поддерживаемых Ираном боевых группировок, таких как ливанская Хезболла.

К тому же американские политики провели кулуарные переговоры с Ираном, с которым у них нет официальных дипломатических отношений, чтобы обезопасить Тегеран от эскалации конфликта в Израиле.