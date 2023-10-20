Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционер, блоггер, юрист Марк Фейгин, отметив, что избежать всех рисков, к сожалению, невозможно. Во время наземной операции в секторе Газа будут гибнуть и военные, и гражданские, и боевики ХАМАС.

Смотрите также Израиль анонсировал наземную операцию в секторе Газа: конфликт на Ближнем Востоке обостряется

Израилю нельзя реагировать по-другому на нападение боевиков ХАМАС. Если не будет жесткой реакции – такие атаки будут и дальше повторяться.

Других вариантов нет

Как считает Фейгин, перенос военной операции, вероятно, связан с попытками найти оптимальный вариант наступления. Маловероятно, что Израиль откажется от этих планов.

Если оставить все как есть и сохранить ХАМАС, то это будет не меньшая угроза. У боевиков будет стимул повторять такие нападения. Они ведь увидят, что это работает. Вот Хезболла зайдет и наберет заложников. Затем Сирия нападет. Израиль не может политически проиграть. Тогда его статус станет опасным,

– отметил Фейгин.

К теме – смотрите разговор с Марком Фейгиным на ютубе 24 Канала

Победитель в этой войне обеспечит безопасность. Поэтому вполне вероятно, что Израиль будет действовать жестко. Боевики ХАМАС получат ответ.

Победитель всегда получает все. Проигравший ничего. Если Израиль не проведет операцию – то проиграет. Чем больше ты вооружен, чем мощнее армия, чем более технологичные средства – тем выше уровень безопасности. Так это работает,

– сказал Фейгин.

Война в Израиле: коротко