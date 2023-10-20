Про це 24 Каналу розповів російський опозиціонер, блогер, юрист Марк Фейгін, зауваживши, що уникнути всіх ризиків, на жаль, неможливо. Під час наземної операції у Секторі Гази будуть гинути і військові, і цивільні, і бойовики ХАМАС.

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Ізраїлю не можна по-іншому реагувати на напад бойовиків ХАМАС. Якщо не буде жорсткої реакції – такі атаки будуть і надалі повторюватися.

Інших варіантів немає

Як вважає Фейгін, перенесення військової операції, ймовірно, пов'язане зі спробами знайти оптимальний варіант наступу. Малоймовірно, що Ізраїль відмовиться від цих планів.

Якщо лишити все як є та зберегти ХАМАС, то це буде не менша загроза. В бойовиків буде стимул повторювати такі напади. Адже вони побачать, що це працює. От Хезболла увірветься і набере заручників. Потім Сирія нападе. Ізраїль не може політично програти. Тоді його статус стане небезпечним,

– зазначив Фейгін.

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Переможець у цій війні забезпечить собі безпеку. Тому цілком вірогідно, що Ізраїль буде діяти жорстко. Бойовики ХАМАС отримають відповідь.

Переможець завжди отримує все. Той, хто програв, – нічого. Якщо Ізраїль не проведе операцію – програє. Чим більше ти озброєний, чим потужніша армія, чим технологічніші засоби – тим вищий рівень безпеки. Так це працює,

– сказав Фейгін.

Війна в Ізраїлі: коротко