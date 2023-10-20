Про це 24 Каналу розповів російський опозиціонер, блогер, юрист Марк Фейгін, зауваживши, що уникнути всіх ризиків, на жаль, неможливо. Під час наземної операції у Секторі Гази будуть гинути і військові, і цивільні, і бойовики ХАМАС.
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Ізраїлю не можна по-іншому реагувати на напад бойовиків ХАМАС. Якщо не буде жорсткої реакції – такі атаки будуть і надалі повторюватися.
Інших варіантів немає
Як вважає Фейгін, перенесення військової операції, ймовірно, пов'язане зі спробами знайти оптимальний варіант наступу. Малоймовірно, що Ізраїль відмовиться від цих планів.
Якщо лишити все як є та зберегти ХАМАС, то це буде не менша загроза. В бойовиків буде стимул повторювати такі напади. Адже вони побачать, що це працює. От Хезболла увірветься і набере заручників. Потім Сирія нападе. Ізраїль не може політично програти. Тоді його статус стане небезпечним,
– зазначив Фейгін.
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Переможець у цій війні забезпечить собі безпеку. Тому цілком вірогідно, що Ізраїль буде діяти жорстко. Бойовики ХАМАС отримають відповідь.
Переможець завжди отримує все. Той, хто програв, – нічого. Якщо Ізраїль не проведе операцію – програє. Чим більше ти озброєний, чим потужніша армія, чим технологічніші засоби – тим вищий рівень безпеки. Так це працює,
– сказав Фейгін.
Війна в Ізраїлі: коротко
- Відомо, що 7 жовтня бойовики ХАМАС напали на територію Ізраїлю та змогли захопити заручників. Згодом ЦАХАЛ досить швидко відбив усі території.
- Ізраїль вже оприлюднив дані щодо загиблих іноземців під час атаки ХАМАС. За їхніми даними, найбільше жертв – серед громадян США та України.
- Військово-політичне керівництво Ізраїлю вже анонсувало наземну операцію у Секторі Гази. Там зазначили, що операція буде інтенсивною, але довгою та важкою.