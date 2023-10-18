Израиль и ХАМАС открыто используют опыт российско-украинской войны

Израиль усваивает практический опыт войны России против Украины, как другие страны усваивали опыт Израиля во время войны Судного дня 50 лет назад. Однако ХАМАС также использует некоторые особенности новой войны.

The Economist пишет, что анализ неудач российской армии во время ее полномасштабного вторжения в Украину стал важной частью подготовки Сил обороны Израиля к наземной операции в секторе Газа.

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Танк уже не всесильен

Командующий бронетанковым корпусом Израиля, бригадный генерал ЦАХАЛ Хишам Ибрагим рассказал, что в Израиле "внимательно наблюдали, как россияне воевали в Украине, и какие ошибки они там допускали".

Он считает, что российские захватчики "действовали в одиночку, без использования общевойсковой тактики". То есть танковые полки оккупантов действовали без согласования с пехотными, инженерно-саперными и артиллерийскими частями, без координации с разведкой и авиацией. Иногда танковые колонны шли по дороге без всякой поддержки и становились для ВСУ легкой добычей.

Генерал Ибрагим отметил, что ЦАХАЛ уже несколько лет проводит совместную подготовку частей на всех уровнях.

Мы больше не считаем, что танк способен на все. Поле боя изменилось, оно стало гораздо более многолюдным и застроенным. Оно создает для бронетехники много проблем, которые могут компенсировать действия пехоты и саперов.

– сказал он.

ХАМАС тоже извлекли уроки

За полномасштабной войной России против Украины наблюдает весь мир, и ХАМАС тоже извлек уроки украинских и российских военных.

В частности, во время нападения на Израиль террористы использовали дроны для сброса гранат против наблюдательных постов и танков.