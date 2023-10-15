Израиль перенес начало наземной операции в Секторе Газа: в NYT назвали причину

Армия обороны Израиля готовится к проведению наземной операции в Секторе Газа. Десятки тысяч военных должны будут ликвидировать боевиков ХАМАС и зачистить территории. Впрочем, начало операции перенесли.

Начать спецоперацию на территории Сектора Газа планировали в эти выходные, впрочем, офицеры ее перенесли. Как заявляет NYT, причиной этого стало ухудшение погодных условий.

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Что известно о наземной операции ЦАХАЛ

Наземная операция в Секторе Газа может стать одной из самых больших с 2006 года, когда Армия обороны Израиля давала отпор Ливану во время нападения "Хезболлы". Израильские офицеры рассказывают, что в операции будут участвовать десятки военных ЦАХАЛ, которые получили приказ ликвидировать руководство боевиков ХАМАС и зачистить Сектор Газа от террористов.

Разведывательные группы Израиля в пятницу, 13 октября, уже входили на территорию Сектора Газа. Как предполагают журналисты NYT, эти действия могут свидетельствовать о подготовке к наземной операции. Кроме пехотинцев, будут участвовать саперы, спецназовцы, а также будут привлекать разную технику, в частности – танки. Офицеры в комментарии к западному изданию также заявили, что солдаты накануне операции прошли дополнительную подготовку.

Спикер ЦАХАЛ подчеркнул, что цель военных – "разгром ХАМАС и ликвидация его лидеров". Офицеры рассказывают, что особой задачей для военных является вопрос ликвидации Яхьи Синвары, действующего руководителя ХАМАС.

Вход военных ЦАХАЛ на территорию Сектора Газа был запланирован на эти выходные, но начало пришлось перенести. Ссылаясь на данные офицеров, NYT утверждает, что операцию перенесли на несколько дней позже из-за ухудшения погодных условий. Как рассказывают военные, операцию усложняет облачность. Она помешает израильским пилотам и операторам беспилотников, которые должны обеспечивать прикрытие сил, которые будут проводить наземную операцию.

Палестинцев призывают уехать из Сектора Газы

Главный спикер армии Израиля контр-адмирал Даниэль Хагари 14 октября сказал, что ЦАХАЛ уже готовится к следующим этапам войны с террористами ХАМАС. Поэтому палестинцев призывают выехать из Сектора Газы, ведь оставаться на этих территориях небезопасно.

Каждый, кто решит не эвакуироваться, подвергает себя и свою семью опасности. Мы будем атаковать большой силой в тех районах, которые были эвакуированы,

– в очередной раз подчеркнул Хагари необходимость эвакуироваться палестинцам.