В ЦАХАЛ признали, что не справились с атакой ХАМАС в первый день: там пообещали разобраться

Глава Генштаба ЦАХАЛ Херци Ха-Леви признал, что израильская армия не справилась с нападением боевиков ХАМАС 7 октября. Он подчеркнул, что израильские военные не могли предотвратить внезапную атаку из Сектора Газы.

В то же время, генерал подчеркнул, что сейчас уже разбираются в ситуации, которая сложилась в начале войны между ХАМАС и Израилем. Он также пообещал освободить все израильские территории от террористов.

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Генерал ЦАХАЛ признал ошибку армии

В недавнем публичном обращении Ха-Леви признал обязанность страны защищать своих граждан и обеспечить национальную безопасность в условиях непрерывного конфликта с ХАМАС. Глава Генштаба ЦАХАЛ отметил, что утром 7 октября в районе Сектора Газа израильская армия предстала перед трудностями в исполнении этой обязанности.

В эти трудные времена я хочу, чтобы вы знали, что Армия обороны Израиля здесь – защитная сила Государства Израиль во всей его силе, возможностях и, прежде всего, ее замечательных людей,

– подчеркнул Ха-Леви.

Он отметил, что, хотя расследование успешного выполнения нападения ХАМАС будет проведено в должное время, текущий приоритет остается сосредоточенным на военных действиях.

"Нужно время, и нужно проявить дух. Мы нанесем решительный удар нашим врагам, это наша миссия сегодня, и мы полны решимости ее достичь", – сказал он.

Генерал также подтвердил, что Израиль намерен использовать все доступные средства для обеспечения освобождения заложников, похищенных террористами. Кроме того, он утверждал, что Яхья Синвар, руководитель боевой фракции, действующей в Секторе Газа, вместе со всей группой ХАМАС столкнется с полным уничтожением в ответ на ужасные действия, совершенные террористами на территории Израиля.

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