ХАМАС совершил массированный обстрел центра Израиля: в регионе работал "Железный купол"
Война между Израилем и ХАМАС продолжается. Так, палестинские боевики вечером 17 октября совершили массированный обстрел центральных израильских городов.
Об этом сообщают израильские телеграм-каналы. Кроме того, известно, что по вражеским объектам работает знаменитый комплекс ПРО "Железный купол", передает 24 Канал.
Интересно Израиль не рассказывает, будет ли наземная операция в Газе: это может быть что-то другое
В центре Израиля раздавались взрывы
Обстрелы израильских городов начались примерно в 20 часов 25 минут по местному времени. Под ударом оказались центральные населенные пункты страны, в том числе город Тель-Авив.
На опубликованных в сети кадрах видно, как на город летят палестинские ракеты или снаряды. Их прицельно ликвидирует израильская система противоракетной обороны "Железный купол".
ХАМАС обстрелял Тель-Авив: смотрите видео
В настоящее время неизвестно, сколько именно снарядов или ракет выпустили палестинские боевики по израильской территории. В то же время "Железный купол" уничтожил все, что летело на страну.
"Железный купол" работает по вражеским объектам: смотрите видео
Ранее сообщалось об "использовании" в Израиле лазерной системы ПРО
- В эфире 14-го телеканала Израиля вечером 14 октября сообщили информацию, что лазерный комплекс противоракетной обороны "Световой щит" Армия обороны Израиля развернет раньше, чем было запланировано до этого. Однако журналисты не отметили, когда развернут этот комплекс.
- Уже 15 октября в сети стали распространять информацию, что лазерная ПРО "Световой щит" уже работала по вражеским объектам. В частности, система якобы перехватывала ракеты из Сектора Газа.
- Информацию также подтверждал и вероятный аккаунт израильской разведки Моссад в соцсети Х. Там отметили, что "система работает на полную".
- Однако уже впоследствии стало известно, что кадры с "работой" лазерной системы являются всего лишь фейком. В частности, видео были взяты из компьютерной видеоигры Arma 3, реалистичного военного симулятора, а также изменены цифровым способом, чтобы выглядеть более реалистично. А сам аккаунт Моссада оказался фейковым.