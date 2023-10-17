ХАМАС совершил массированный обстрел центра Израиля: в регионе работал "Железный купол"

Война между Израилем и ХАМАС продолжается. Так, палестинские боевики вечером 17 октября совершили массированный обстрел центральных израильских городов.

Об этом сообщают израильские телеграм-каналы. Кроме того, известно, что по вражеским объектам работает знаменитый комплекс ПРО "Железный купол", передает 24 Канал.

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Обстрелы израильских городов начались примерно в 20 часов 25 минут по местному времени. Под ударом оказались центральные населенные пункты страны, в том числе город Тель-Авив.

На опубликованных в сети кадрах видно, как на город летят палестинские ракеты или снаряды. Их прицельно ликвидирует израильская система противоракетной обороны "Железный купол".

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В настоящее время неизвестно, сколько именно снарядов или ракет выпустили палестинские боевики по израильской территории. В то же время "Железный купол" уничтожил все, что летело на страну.

"Железный купол" работает по вражеским объектам: смотрите видео

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