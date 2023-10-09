На границе Израиля и Ливана звучали сирены: СМИ сообщили о пуске 12 ракет

Между Израилем и ХАМАС продолжаются бои, к которым присоединились боевики из ливанского формирования Хезболла. Уже 9 октября на израильско-ливанской границе раздавались сигналы воздушной тревоги.

Так, на северные регионы Израиля запустили 12 ракет. Именно боевики Хезболла поддержали ХАМАС в нападении на Израиль и начало боевых действий в стране.

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В Израиле снова звучала воздушная тревога

Журналисты отметили, что на севере Израиля зафиксировали входящие в воздушное пространство страны ракеты. Поэтому там объявили воздушную тревогу и призывали людей направляться в укрытие.

Известно, что сирены звучали в региональном совете Мевоот-ха-Гермон, а также в городах Ифтах и Рамот Нефтали.

Пуск ракет по Израилю подтвердило и иранское новостное агентство Tasnim News Agency в соцсети Х. В частности, там даже выложили фотографию, где зафиксировали пуск ракет.



Из Ливана запустили 12 ракет по Северу Израиля / Фото Tasnim News Agency

Они подчеркнули, что со стороны Ливана в Израиль запустили около 12 ракет. В настоящее время неизвестно, уничтожила ли вражеские ракеты израильская противоракетная оборона, кроме того, израильские медиа пока не сообщали, есть ли повреждения и пострадавшие в результате этой ракетной атаки.

Отреагировали на запуск ракет и в Ливане. Так, представитель армейской службы страны заявил местным СМИ, что якобы сообщения о пуске ракет на Израиль с ливанской границы не соответствуют действительности. Там также подчеркнули, что все спланированные провокации "совершили враги израильтян", не назвав, кого именно они подразумевают.

В нескольких городах Израиля слышали взрывы