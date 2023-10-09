На границе Израиля и Ливана звучали сирены: СМИ сообщили о пуске 12 ракет
Источник:Times of Israel
Между Израилем и ХАМАС продолжаются бои, к которым присоединились боевики из ливанского формирования Хезболла. Уже 9 октября на израильско-ливанской границе раздавались сигналы воздушной тревоги.
Так, на северные регионы Израиля запустили 12 ракет. Именно боевики Хезболла поддержали ХАМАС в нападении на Израиль и начало боевых действий в стране.
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В Израиле снова звучала воздушная тревога
Журналисты отметили, что на севере Израиля зафиксировали входящие в воздушное пространство страны ракеты. Поэтому там объявили воздушную тревогу и призывали людей направляться в укрытие.
Известно, что сирены звучали в региональном совете Мевоот-ха-Гермон, а также в городах Ифтах и Рамот Нефтали.
Пуск ракет по Израилю подтвердило и иранское новостное агентство Tasnim News Agency в соцсети Х. В частности, там даже выложили фотографию, где зафиксировали пуск ракет.
Из Ливана запустили 12 ракет по Северу Израиля / Фото Tasnim News Agency
Они подчеркнули, что со стороны Ливана в Израиль запустили около 12 ракет. В настоящее время неизвестно, уничтожила ли вражеские ракеты израильская противоракетная оборона, кроме того, израильские медиа пока не сообщали, есть ли повреждения и пострадавшие в результате этой ракетной атаки.
Отреагировали на запуск ракет и в Ливане. Так, представитель армейской службы страны заявил местным СМИ, что якобы сообщения о пуске ракет на Израиль с ливанской границы не соответствуют действительности. Там также подчеркнули, что все спланированные провокации "совершили враги израильтян", не назвав, кого именно они подразумевают.
В нескольких городах Израиля слышали взрывы
- Израильские журналисты 9 октября сообщили, что палестинские боевики в очередной раз обстреляли Израиль. В частности, взрывы раздавались в столице страны Иерусалиме, а также в городе Тель-Авив.
- Очевидцы отмечали, что сирены звучали еще в населенных пунктах Мевасерет, Цион, Ришон ле-Цион. В местных властях убеждали, что по вражеским объектам работает система противоракетной обороны "Железный купол".
- В то же время Армия обороны Израиля разместила в сети видео, где показала, как ликвидируют боевиков ХАМАС в Секторе Газа. Так, израильские солдаты смогли поразить штабы "Палестинского джихада" в районе Зейтун и Хан-Юнисе и тоннель палестинских боевиков.