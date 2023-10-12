Об этом в эфире телемарафона рассказала израильтянка Александра, что находится в Иерусалиме. Девушка рассказала, что в плену у террористов из ХАМАС находится ее родная сестра, передает 24 Канал.

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Александра рассказала о попадании ее сестры в плен

Израильтянка рассказала, что она находится в безопасном месте в центре Израиля, где нет бомбардировок. В то же время, она отметила, что есть такие места в Израиле, в частности, на Юге и на Севере на ливанской границе, где летят бомбы и находятся, многие террористы.

Александра отметила, что в плену у ХАМАС сейчас находится ее сестра Карина. В то же время узнали эту информацию девушка и ее семья не от официальных представителей власти.

Информацию, что она находится в какой-то террористической организации, мы узнали из видео в телеграм-канале, опубликованном этими террористами. Там ее узнали, как ее забирают на джипе,

– сказала Александра.

Девушка рассказала, что к ней домой все-таки приходила армия страны. Однако кроме информации, что сестра Александры находится не на территории Израиля, военные ЦАХАЛ больше никакой информации не предоставили.

"Мы не знаем, что власть делает для того, чтобы вернуть наших пленных, в том числе и мою сестру", – подчеркнула израильтянка.

Напоследок она отметила, что сейчас единственные, кто может помочь освободить ее сестру из плена – это волонтерские организации. В частности, Красный Крест, который может зайти в Газу и подтвердить всех находящихся там пленных.

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