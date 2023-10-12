Про це в ефірі телемарафону розповіла ізраїльтянка Олександра, що наразі перебуває в Єрусалимі. Дівчина розповіла, що у полоні у терористів з ХАМАС перебуває її рідна сестра, передає 24 Канал.

Зауважте Стрілянина у Єрусалимі: невідомий атакував поліцейську дільницю у Старому місті

Олександра розповіла про потрапляння її сестри у полон

Ізраїльтянка розповіла, що вона наразі перебуває у безпечному місці у центрі Ізраїлю, де немає бомбардувань. Водночас вона відмітила, що є такі місця в Ізраїлі, зокрема, на Півдні та на Півночі на ліванському кордоні, де летять бомби й перебувають, багато терористів.

Олександра зазначила, що у полоні у ХАМАС наразі перебуває її сестра Карина. Водночас дізналися про цю інформацію дівчина та її родина не від офіційних представників влади.

Інформацію про те, що вона перебуває у якоїсь терористичної організації, ми дізналися з відео у телеграм-каналі, які опублікували ці терористи. Там її впізнали, як її забирають на джипі,

– сказала Олександра.

Дівчина розповіла, що до неї додому все ж приходила армія країни. Однак окрім інформації про те, що сестра Олександри перебуває не на території Ізраїля, військові ЦАХАЛ більше жодної інформації не надали.

"Ми не знаємо, що влада робить для того, аби повернути наших полонених, у тому числі й мою сестру", – підкреслила ізраїльтянка.

Наостанок вона зазначила, що наразі єдині, хто може допомогти визволити її сестру з полону – це волонтерські організації, зокрема, Червоний Хрест, який може зайти в Газу й підтвердити всіх полонених, які там перебувають.

ХАМАС чинить звірства на території Ізраїлю