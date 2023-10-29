Об этом 24 Каналу рассказал политолог, дипломат, эксперт-международник Руслан Осипенко, отметив, что в контексте войны в Израиле нельзя не учитывать информационный этап.

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Боевики успешно провели первый этап информационной войны. Очевидно, что "учителя" из Ирана и России научили их подавать так эти события, будто ХАМАС здесь ни при чем и вообще "их там нет". Именно поэтому легитимность наземной операции в Секторе Газа постепенно падает.

Израиль проиграл первый информационный этап. Там удивлялись, что ХАМАС совершил атаку, а теперь в мире считают, что Израиль использует чрезмерную силу. Мы увидели выступления в Европе, заявления в ООН. Это проигрыш информационной войны на первом этапе,

– отметил Осипенко.

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Чего хочет Иран

Как отметил Осипенко, оттягивание наземной операции помогает ХАМАС и арабскому миру лучше подготовиться. Скорее всего, сценарий Ирана – втянуть Израиль в сухопутную кампанию, а уже потом – чтобы туда зашли и Соединенные Штаты.

Там хотят руками арабского мира кинуть вызов гегемонии США и ослабить ее. Хотят показать, что американская техника также пылает, чтобы другие государства не боялись атаковать США. Тогда арабский мир может подняться на серьезную войну. Может быть столкновение цивилизаций – западной и исламской,

– считает Осипенко.

Война в Израиле: коротко