Они знают пути побега: почему ХАМАС не выпускает местных из Сектора Газа
Израиль готовится к наземной операции в Секторе Газа. Здесь есть риски, ведь ХАМАС привык использовать гражданских как "живой щит".
Об этом 24 Каналу рассказал общественный деятель и активист Давид Майофис, отметив, что Израиль предупредил гражданских в Секторе Газа о предстоящей операции. Там дали инструкцию, что им дальше делать.
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К сожалению, Египет пока не хочет принимать беженцев из Газы. Там даже начали возводить соответствующие баррикады.
Что делать гражданским из Газы
Как отметил Майофис, Израиль распространяет листовки о том, куда гражданским нужно уходить, чтобы не попасть под обстрелы. ХАМАС же использует людей в качестве "живого щита", поэтому не дает убежать в безопасные места.
В ЦАХАЛе сказали уйти из северной части Сектора Газа как можно быстрее. В течение 24 часов. Там знають пути побега. Необходимо перейти к южной части. ЦАХАЛ об этом предупредил. Писали смс, сбрасывали листовки. Около 400 тысяч, по официальным данным, сбросили,
– рассказал Майофис.
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Обидно, что ХАМАС был избран, как рассказывают в Газе, на демократических выборах. Поддержка там колоссальная. Когда боевики проникли на территорию Израиля, в Газе были настоящие празднования.
Это не только само правительство. Там есть колоссальная поддержка внутри сектора Газа. Там раздавали пахлаву, сладости в честь теракта. Речь идет не о местном явлении, а о международном терроризме.
– рассказал Майофис.
Война в Израиле: коротко
- 7 октября боевики ХАМАС атаковали территорию Израиля и запустили несколько тысяч ракет. Совсем скоро Израиль выбил боевиков.
- Теперь ЦАХАЛ готовит полномасштабную наземную операцию в секторе Газа. Однако, по данным The New York Times, ее планировали осуществить в эти выходные, но перенесли.
- Известно, что военные ЦАХАЛ уничтожили командующего силами спецподразделения "Нухба" Биллала аль-Кедру. Именно его считают ответственным за резню в кибуце Нирим.