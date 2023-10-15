Они знают пути побега: почему ХАМАС не выпускает местных из Сектора Газа

Израиль готовится к наземной операции в Секторе Газа. Здесь есть риски, ведь ХАМАС привык использовать гражданских как "живой щит".

Об этом 24 Каналу рассказал общественный деятель и активист Давид Майофис, отметив, что Израиль предупредил гражданских в Секторе Газа о предстоящей операции. Там дали инструкцию, что им дальше делать.

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К сожалению, Египет пока не хочет принимать беженцев из Газы. Там даже начали возводить соответствующие баррикады.

Что делать гражданским из Газы

Как отметил Майофис, Израиль распространяет листовки о том, куда гражданским нужно уходить, чтобы не попасть под обстрелы. ХАМАС же использует людей в качестве "живого щита", поэтому не дает убежать в безопасные места.

В ЦАХАЛе сказали уйти из северной части Сектора Газа как можно быстрее. В течение 24 часов. Там знають пути побега. Необходимо перейти к южной части. ЦАХАЛ об этом предупредил. Писали смс, сбрасывали листовки. Около 400 тысяч, по официальным данным, сбросили,

– рассказал Майофис.

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Обидно, что ХАМАС был избран, как рассказывают в Газе, на демократических выборах. Поддержка там колоссальная. Когда боевики проникли на территорию Израиля, в Газе были настоящие празднования.

Это не только само правительство. Там есть колоссальная поддержка внутри сектора Газа. Там раздавали пахлаву, сладости в честь теракта. Речь идет не о местном явлении, а о международном терроризме.

– рассказал Майофис.

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