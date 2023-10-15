Про це 24 Каналу розповів громадський діяч та активіст Давід Майофіс, зауваживши, що Ізраїль попередив цивільних у Секторі Газі про майбутню операцію. Там дали інструкцію, що їм далі робити.

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На жаль, Єгипет поки що не хоче приймати біженців з Гази. Там навіть почали зводити барикади.

Що робити цивільним з Гази

Як зауважив Майофіс, Ізраїль поширює листівки про те, куди цивільним потрібно йти, щоб не потрапити під обстріли. ХАМАС же використовує людей як "живий щит", тому не дає їм втекти в безпечні місця.

У ЦАХАЛі сказали піти з північної частини Сектору Гази якнайшвидше. Упродовж 24 годин. Там знають шляхи втечі. Потрібно перейти до південної частини. ЦАХАЛ про це попередив. Кидали смс, скидали листівки. Близько 400 тисяч, за офіційними даними, скинули,

– розповів Майофіс.

Дивіться розмову з Давідом Майофісом на ютубі 24 Каналу

Прикро, що ХАМАС був обраний, як розповідають в Газі, на демократичних виборах. Підтримка там колосальна. Коли бойовики проникли на територію Ізраїлю, то в Газі були справжні святкування.

Це не лише сам уряд. Там є колосальна підтримка всередині Сектору Гази. Там роздавали пахлаву, солодощі в честь теракту. Йдеться не про місцеве явище, а про міжнародний тероризм,

– розповів Майофіс.

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