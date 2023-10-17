Такими мыслями с 24 Каналом поделился главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус. По его словам, причастность Москвы к террористическому нападению ХАМАС с Сектора Газа на Израиль очевидна.
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"Теплым взаимоотношениям" с Россией пришел конец
Как отметил Усс, Израиль долго демонстрировал, что якобы закрывает глаза на российско-украинскую войну. Однако "теплое общение" с Россией скоро придет конец.
Ощущение "руки Москвы" присутствует,
– сказал Ус.
По его словам, многое будет зависеть от роли Москвы в войне ХАМАС и Израиля.
Иван Ус об отношениях Израиля и России: смотреть видео
Ранее Израиль не придал этому значения. Однако сейчас, вероятнее всего, Иерусалим пересмотрит "теплое общение" с Россией.
Глобальная политика "играет" по полной
Также следует отметить, что в начале октября Саудовская Аравия заявила о соглашении, которое предусматривало нормализацию отношений с Израилем. Однако впоследствии государство выступило с критикой в сторону Израиля и поддержало ХАМАС, несмотря на то, что он напал на Иерусалим.
Как отметил Ус, Израилю нужно налаживать отношения со странами Ближнего Востока. В то же время Саудовской Аравии важны связи Израиля с США. Ведь Америка могла бы предоставить гарантии безопасности Королевству в случае возможного нападения Ирана.
Здесь по полной "играет" глобальная политика. Фактически нападение ХАМАС на Израиль разрушило гипотетические договоренности Саудовской Аравии и Израиля, что негативно для обеих стран,
– подчеркнул Иван Ус.
Он также надеется, что Саудовская Аравия и Израиль вернутся к переговорам после нормализации ситуации в Иерусалиме.
Путин выразил поддержку ХАМАС
- 11 октября Путин призвал Израиль и ХАМАС "минимизировать или свести к нулю" жертвы среди гражданского населения. Кроме того, российский президент заявил, что "поселенческая политика Израиля" стала одной из причин войны в регионе.
- Впоследствии ХАМАС поблагодарил Путина за "позицию" и заявил, что приветствует "неутомимые усилия России, направленные на прекращение агрессии Израиля" против боевиков.
- Заметим, президенту России выгодна война ХАМАС и Израиля. Ведь из-за массовых протестов палестинцев в ЕС мир может давить на Украину, чтобы она пошла на переговоры с Россией и восприняла географические реалии, каковы они сейчас.