Целью Москвы была дискредитация Украины – якобы государство продало оружие террористам. Россияне знали о нападении на Израиль заранее, потому решили использовать это в своих интересах.

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Цель россиян проста

Представитель ГУР Андрей Юсов рассказал, что в ходе боевых действий россиянам, как и украинцам, удается захватывать вооружение противника. Именно такие трофеи Кремль передал боевикам ХАМАС, пытаясь дискредитировать Украину. Враг постоянно осуществляет информационно-психологические операции по поставкам оружия, помощи, продажи вооружения.

Россияне решили использовать войну между ХАМАС и Израилем как еще один способ осуществления ИПСО. Кремлевские пропагандисты начали распространять тезисы якобы о "продаже" оружия Украине боевикам. Оккупанты имеют собственные каналы контрабанды, поэтому передача трофейного вооружения не вызвала у них проблем.

Россия сегодня является крупнейшим контрабандистом на рынке вооружений, так что эти контрабандные каналы через так называемые частные военные компании. Собственно, через эти ЧВК образцы стрелкового вооружения были переданы боевикам ХАМАС. И потом мы увидели развертывание этой информационной кампании, прежде всего официальными ротами Кремля, пропагандистами,

– рассказал Юсов.

Также представитель ГУР заявил, что определенные рупоры Москвы до сих пор остаются у них за границей. Он добавил, что предположения об осведомленности России об атаке ХАМАС вполне логичны.

ХАМАС и Россия: что известно