Такими думками з 24 Каналом поділився головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус. За його словами, причетність Москви до терористичного нападу ХАМАС із Сектору Гази на Ізраїль очевидна.
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"Теплим взаєминам" з Росією прийшов кінець
Як зауважив Ус, Ізраїль тривалий час демонстрував, що нібито закриває очі на російсько-українську війну. Проте "тепле спілкування" з Росією скоро зійде нанівець.
Відчуття "руки Москви" присутнє,
– сказав Ус.
За його словами, багато залежатиме від ролі Москви у війні ХАМАС та Ізраїлю.
Іван Ус про відносини Ізраїлю та Росії: дивитися відео
Раніше Ізраїль не надав цьому значення. Однак зараз, найімовірніше, Єрусалим перегляне "тепле спілкування" з Росією.
Глобальна політика "грає" на повну
Також варто зауважити, що на початку жовтня Саудівська Аравія заявила про угоду, яка передбачала нормалізацію відносин з Ізраїлем. Однак згодом держава виступила з критикою в бік Ізраїлю й підтримала ХАМАС, попри те, що саме він напав на Єрусалим.
Як наголосив Ус, Ізраїлю потрібно налагоджувати відносини з країнами Близького Сходу. Натомість Саудівській Аравії важливі зв'язки Ізраїлю зі США. Адже Америка могла б надати гарантії безпеки Королівству в разі можливого нападу Ірану.
Тут на повну "грає" глобальна політика. Фактично, напад ХАМАС на Ізраїль зруйнував гіпотетичні домовленості Саудівської Аравії та Ізраїлю, що негативно для обох країн,
– наголосив Іван Ус.
Він також сподівається, що Саудівська Аравія та Ізраїль повернуться до переговорів після нормалізації ситуації в Єрусалимі.
Путін висловив підтримку ХАМАС
- 11 жовтня Путін закликав Ізраїль і ХАМАС "мінімізувати або звести до нуля" жертви серед цивільного населення. Крім того, російський президент заявив, що "поселенська політика Ізраїлю" стала однією з причин війни в регіоні.
- Згодом ХАМАС подякував Путіну за "позицію" й заявив, що вітає "невтомні зусилля Росії, спрямовані на припинення агресії Ізраїлю" проти бойовиків.
- Зауважимо, президенту Росії вигідна війна ХАМАС та Ізраїлю. Адже через масові протести палестинців у ЄС світ може тиснути на Україну, аби та пішла на переговори з Росією й сприйняла географічні реалії, якими вони є наразі.