Такими думками з 24 Каналом поділився головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус. За його словами, причетність Москви до терористичного нападу ХАМАС із Сектору Гази на Ізраїль очевидна.

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"Теплим взаєминам" з Росією прийшов кінець

Як зауважив Ус, Ізраїль тривалий час демонстрував, що нібито закриває очі на російсько-українську війну. Проте "тепле спілкування" з Росією скоро зійде нанівець.

Відчуття "руки Москви" присутнє,

– сказав Ус.

За його словами, багато залежатиме від ролі Москви у війні ХАМАС та Ізраїлю.

Нагадаємо! ГУР МО України повідомило, що російське ГРУ вже передало терористам ХАМАС захоплену під час бойових дій в Україні трофейну зброю, виготовлену в США та державах ЄС, тому певні взаємини між Росією та ХАМАС існують.

Іван Ус про відносини Ізраїлю та Росії: дивитися відео

Раніше Ізраїль не надав цьому значення. Однак зараз, найімовірніше, Єрусалим перегляне "тепле спілкування" з Росією.

Глобальна політика "грає" на повну

Також варто зауважити, що на початку жовтня Саудівська Аравія заявила про угоду, яка передбачала нормалізацію відносин з Ізраїлем. Однак згодом держава виступила з критикою в бік Ізраїлю й підтримала ХАМАС, попри те, що саме він напав на Єрусалим.

Як наголосив Ус, Ізраїлю потрібно налагоджувати відносини з країнами Близького Сходу. Натомість Саудівській Аравії важливі зв'язки Ізраїлю зі США. Адже Америка могла б надати гарантії безпеки Королівству в разі можливого нападу Ірану.

Тут на повну "грає" глобальна політика. Фактично, напад ХАМАС на Ізраїль зруйнував гіпотетичні домовленості Саудівської Аравії та Ізраїлю, що негативно для обох країн,

– наголосив Іван Ус.

Він також сподівається, що Саудівська Аравія та Ізраїль повернуться до переговорів після нормалізації ситуації в Єрусалимі.

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