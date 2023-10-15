Почему в Сектор Газа возобновили подачу воды: военный обозреватель объяснил позицию Израиля

Израиль ввел энергетическую блокаду в отношении Сектора Газа, но ее смягчили в вопросе поставки воды. Страна соблюдает нормы международного права, поэтому не будет делать того, что приведет к увеличению смертности среди мирного населения.

Термин "блокада" по отношению к Сектору Газа звучит слишком громко, ведь у людей там еще остаются свои запасы воды и электроэнергии. Об этом 24 Каналу рассказал военный обозреватель из Израиля Давид Шарп, добавив, что также сохраняется возможность поставки гуманитарных грузов из Египта.

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Почему смягчили ограничения

Сегодня поставка чего-либо в Сектор Газа считается неприемлемой в израильском обществе, даже если речь идет о базовых вещах. Израильтяне не воюют с мирным населением, но понимают, что на территории Сектора Газа все желают уничтожения Израиля, даже не сторонники ХАМАС.

С моральной точки зрения мало кто осуждает произошедшую бойню, поэтому особых сантиментов к ним не стоит испытывать,

– сказал Давид Шарп.

Израиль соблюдает международное право, морить голодом или жаждой мирных людей никто не будет. Поэтому приняли решение возобновить поставки воды, в частности его согласовали с американской стороной. Следовательно, питание и вода есть, а погода теплая, поэтому отсутствие электроэнергии ни к чему страшному не приведет.

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Введенные ограничения не преследуют цель увеличить смертность среди гражданских, но также нужно понимать, что идет война. Нормы международного права не запрещают для своей защиты действовать в тех местах, где живут люди. В противном случае, по мнению военного обозревателя, это будет означать, что Израиль просто позволит убивать своих граждан.

То, что ХАМАС прикрывается мирным населением как живым щитом – это прежде всего ответственность ХАМАС и тех, кто всегда его поддерживал,

– подчеркнул Шарп.

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