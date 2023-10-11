Сотни украинцев застряли в Израиле из-за отмененных авиарейсов
Оперативный штаб МИД Украины обработал более 1 000 обращений украинцев в Израиле и Секторе Газа. Их сложно забрать из-за активных боевых действий.
Более сотни украинцев еще находятся в Секторе Газа. Выехать оттуда еще труднее, чем из Израиля. Об этом пишет 24 Канал.
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Израиль хотят покинуть около 700 украинцев
В настоящее время около 700 украинцев не могут выехать из Израиля из-за отмененных авиарейсов. В МИДе сообщили, что совместно с Офисом Президента и посольством в Израиле работают круглосуточно, чтобы вернуть наших граждан.
Впоследствии украинская сторона сообщит детали тем, кто уже обратился в украинское посольство.
Украина ищет пути, как вывезти украинцев из Сектора Газа
В МИД также сообщили, что 170 украинцев заявили о желании эвакуироваться из Сектора Газы.
Оперативный штаб МИД, украинские посольства в регионе, другие причастные ведомства Украины прорабатывают возможные пути выезда,
– сказали в ведомстве.
Но там добавили, что в то же время ситуация осложняется активными боевыми действиями.
Пока известно о гибели 3 украинцев в Израиле
- 11 октября подтвердилась информация о том, что в Израиле погиб еще один украинец. Поэтому общее количество граждан Украины, погибших в результате нападения ХАМАС, возросло до трех.
- Также известно о 9 раненых. Их состояние и места госпитализации уточняются.
- К сожалению, еще 6 украинцев считаются пропавшими без вести. Их поиском занимаются дипломаты в сотрудничестве с израильскими правоохранителями.