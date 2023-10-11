Сотни украинцев застряли в Израиле из-за отмененных авиарейсов

Оперативный штаб МИД Украины обработал более 1 000 обращений украинцев в Израиле и Секторе Газа. Их сложно забрать из-за активных боевых действий.

Более сотни украинцев еще находятся в Секторе Газа. Выехать оттуда еще труднее, чем из Израиля. Об этом пишет 24 Канал.

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Израиль хотят покинуть около 700 украинцев

В настоящее время около 700 украинцев не могут выехать из Израиля из-за отмененных авиарейсов. В МИДе сообщили, что совместно с Офисом Президента и посольством в Израиле работают круглосуточно, чтобы вернуть наших граждан.

Впоследствии украинская сторона сообщит детали тем, кто уже обратился в украинское посольство.

Украина ищет пути, как вывезти украинцев из Сектора Газа

В МИД также сообщили, что 170 украинцев заявили о желании эвакуироваться из Сектора Газы.

Оперативный штаб МИД, украинские посольства в регионе, другие причастные ведомства Украины прорабатывают возможные пути выезда,

– сказали в ведомстве.

Но там добавили, что в то же время ситуация осложняется активными боевыми действиями.

Пока известно о гибели 3 украинцев в Израиле