Главный редактор "Первого радио 89.1" Влад Зерницкий рассказал 24 Каналу, что палестинские боевики, начиная ту или иную военную операцию, знают, что получат ответ в десять раз больше. Хотя они и прикрываются Кораном и исламом, но на самом деле являются просто заложниками и смертниками.

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Какая мотивация боевиков

Террористы ХАМАС живут в нищете. В ходе допроса один из боевиков сказал, что за убийства людей им пообещали квартиру и 10 тысяч долларов. Учитывая их ситуацию, для них это очень большой подарок.

Рядовым бойцам терять нечего, потому что они живут впроголодь, в нищете, в лагерях для беженцев. На этом наживается их руководство, живущее совсем не в Газе,

– сказал Влад Зерницкий.

Он добавил, что ХАМАС является лишь инструментом, которым пытаются шевелить уголь на гаснущем костре. На самом деле на нем наживается Иран, а сами боевики просто смертники, которых все сразу бросили. Арабские братья им не помогают, а если и поддерживают, то только официальным осуждением действий Израиля. Вышло так, что они не нужны ни Египту, Иордании, Сирии, ни Ливану или Саудовской Аравии.

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Влад Зерницкий также привел информацию от работников спецслужб, в которой говорилось, что семьи отправляют детей в ряды террористов, чтобы получить хоть какую-то финансовую стабильность.

"Не могу гарантировать на 100%, но я слышал, что многодетные семьи в Секторе Газа отправляют своих детей для совершения самоубийств, самоподрывов только потому, что им обещают пожизненную пенсию. Например, они будут получать 1.5 – 2 тысяч долларов за ребенка. Детей в семье есть 7 или 8, поэтому мама отправляет", – рассказал Зерницкий.

Слушать, а тем более понимать это людям в цивилизованном мире очень сложно, но такая ситуация существует и ее используют кураторы из Ирана.

Боевики сами знают, что они покинуты, но каждый из них достигает своих целей: кто-то украсть велосипед и перевести его в Сектор Газа, кто-то девушку, а кто получить деньги. А кто-то купить новую виллу или арендовать пентхаус в Катаре,

– подчеркнул Влад Зерницкий.

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