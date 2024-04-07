Израиль завершил наземную операцию в Секторе Газа: ЦАХАЛ вышел с юга палестинского анклава

Армия обороны Израиля 7 апреля заявила, что на данный момент завершила этап активной наступательной операции в Секторе Газа. Израильских военных вывели с юга палестинского анклава.

По данным журналистов The Jerusalem Post это решение было принято менее чем через два дня после того, как Израиль открыл пересечение Эрез и порт Ашдод для доставки гуманитарной помощи в Газу. Несмотря на это, ЦАХАЛ оставил открытой возможность будущего нового вторжения в Рафах на юге Газы.

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ЦАХАЛ завершил наступательную операцию в Газе

После завершения военной операции, по данным журналистов, ЦАХАЛ вывел всю 98 дивизию из Хан-Юниса на юге Газы, сохранив бригаду "Нахаль" и часть 401 бригады в северной и центральной части Газы. Таким образом палестинцы на юге Газы и в Хан-Юнисе теперь могут передвигаться без ограничений.

С другой стороны, Армия обороны Израиля ввела блокаду, фактически отрезав северную и центральную части Газы от юга. Как следствие, более двух миллионов палестинцев, в том числе большинство жителей северной части Газы, не имеют возможности путешествовать между различными регионами.

Это привело к тому, что от 150 000 до 300 000 палестинцев застряли на севере Газы, не имея возможности покинуть свои общины.

ХАМАС приветствовал вывод Армии обороны Израиля из Газы, даже частичный, показав это, как победу в выполнении своего настойчивого требования о выводе всех войск из региона, в том числе из северной части Газы.

Официальный представитель ЦАХАЛ охарактеризовал вывод войск из Хан-Юниса как стратегический шаг, который создаст новые возможности для палестинцев в Рафахе. Израильтянин отметил, что с открытием Рафаха сотни тысяч палестинцев получили возможность вернуться в этот район.

Кроме того, чиновник объяснил, что потенциальный выезд большего количества палестинцев из Рафаха может облегчить эвакуацию остального гражданского населения без необходимости применения силовых и агрессивных мер.

Как отреагировали на завершение операции в Газе в Израиле

Лидер Объединенной правой партии в Израиле Гидеон Саар прокомментировал этот шаг, сказав, что постоянное уменьшение численности сил и интенсивности военного давления в течение последних месяцев держало израильтян далеко от достижения целей войны.

Тем временем Форум заложников и пропавших без вести призвал израильское правительство не оставлять израильских заложников в Газе на произвол судьбы.