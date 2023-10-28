"Ночью земля в Газе содрогнулась": Минобороны Израиля обьявил о начале "нового этапа войны"

Вечером 27 октября стало известно, что сухопутные войска расширяют свою наземную операцию в Секторе Газа. Министр обороны Йоав Галант заявил, что тогда начался "новый этап войны".

Он также наметил, пока будет продолжаться наземная операция в Секторе Газы. По словам Галанта, она "продолжится до нового порядка".

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Земля в Секторе Газа дрогнула, – Галант

Сегодня ночью земля в Газе содрогнулась. Мы атаковали над землей и под землей, мы атаковали террористов на всех уровнях и во всех местах,

– подчеркнул министр.

По его словам, направления действий "об основных усилиях - военных усилиях, усилиях по освобождению похищенных, гражданских усилий и гуманитарных усилий" согласовали во время собрания высокопоставленных чиновников.

После публикации заявления Галанта, представитель ЦАХАЛ заявил, что Израиль снова призывает жителей северной части Сектора Газы, а особенно жителей самого города Газа, эвакуироваться на юг.

Вечером Израиль атаковал Сектор Газа

Собственно представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари вечером 27 октября во время брифинга заявил о расширение наземной операции По его словам, этим займутся сухопутные войска Израиля.

Военно-воздушные силы активно атакуют подземные цели и террористические инфраструктуры. После наступательной деятельности, которую мы провели в последние несколько дней, сегодня вечером (27 октября – 24 Канал) наземные силы расширяют свою активность,

– подчеркнул Хагари.

Он добавил, что Израиль будет в дальнейшем атаковать Газу и ее окрестности. Собственно, он призвал жителей города и окрестностей перебираться на юг, чтобы не рисковать своей жизнью. Напоминаем, что израильское войско атакует все объекты, хоть как-то связанные с ХАМАС.

Собственно, известно, что Израиль нанес массированный артиллерийский и танковый удар. В результате в секторе Газа не работали интернет, телевидение и не было света. Сами боевики в Газе объявили о мобилизации своих группировок.

К слову, тогда в ХАМАСе утверждали, что Сектор Газа атаковали "с суши, моря и воздуха". Обратим внимание, что 7 октября боевики так напали на Израиль. Предшествовал этому запуск тысяч ракет.