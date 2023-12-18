В ЦАХАЛ заявили, что полностью контролируют город Бейт-Ханун на севере Сектора Газа

ЦАХАЛ завершил операцию против террористической группировки ХАМАС в районе Бейт-Ханун на севере Сектора Газа. Это сделала 252-я резервная дивизия израильского войска.

Она передала ответственность за этот регион дивизии Газа. Это свидетельствует о том, что военным удалось установить крепкий контроль над этим сектором.

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В заявлении ЦАХАЛ говорят, что войска 252-й дивизии, включая пехоту, танки, инженерные войска, а также артиллерию, разгромили батальон ХАМАС в Бейт-Хануне. Им удалось захватить все главные объекты и опорные пункты.

Что известно об операции

Как отмечает армия обороны Израиля, батальон "Бейт-Ханун" использовал школы и общественные здания в качестве баз. В них военные обнаружили туннели и оружие.

Так, 252-й дивизии удалось ликвидировать "много террористов" во время операций в Бейт-Хануне. Также уничтожила склады оружия, ракетные установки, подземные командные центры и "значительные тоннели".

Подземная инфраструктура ХАМАС в районе Бейт-Хануна была значительно повреждена, были уничтожены шахты, а также основные туннельные маршруты,

– говорится в сообщении.

Также бригада "Заяц" дивизии совместно со спецназом обнаружила главный тоннель батальона "Бейт-Ханун" в этом районе. Он, говорят в ЦАХАЛ, расположен глубоко в гражданской инфраструктуре между мэрией Бейт-Хануна, футбольной площадкой и детским садом.

По сообщению ЦАХАЛ, в ходе боев в Бейт-Хануне бригаде "Заяц" удалось заметить двух боевиков ХАМАС. Они выехали из тоннеля и присоединились к еще двум боевикам на авто, которые двинулись в сторону войск. Итак, в армии нанесли авиаудар, последствиями которого стала ликвидация четырех членов ХАМАС

Обнаружили самый большой тоннель ХАМАС

Обратим внимание, что 17 декабря армия обороны Израиля обнаружила самый большой за всю историю тоннель ХАМАС. На него наткнулись военные на севере Сектора Газы, недалеко от пограничного перехода "Эрез" с Израилем.

Этот тоннель достигает около четырех километров. Местами он углубляется под землю на расстояние до 50 метров. В ЦАХАЛ отмечают, что он достаточно широк. Это позволяет проезжать транспортным средствам. Интересно, что до самой границы он не доходил.