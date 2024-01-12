Военный обозреватель из Израиля Давид Шарп рассказал 24 Каналу, что, делая подобные заявления, страна-агрессор пытается отвлечь от себя внимание как бы агрессивными действиями своих геополитических противников. Однако на самом деле Россия не испытывает никакого беспокойства – это пустые разговоры.

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"Россия испытывает радость и оживление, что таким образом можно попытаться отвлечь внимание того или иного сообщества от собственных действий, в частности внутренних, назовем это "электоратом". Хотя совсем неправильно называть российское сообщество "электоратом", потому что выборы там особое дело" , – отметил военный обозреватель из Израиля.

В ближайшее время стоит ожидать дипломатической активности России. Чего не скажешь о практических действиях, поскольку у Кремля немного инструментов влияния в регионах вблизи Красного моря. Также Москва не желает портить отношения с Саудовской Аравией и ОАЭ.

Место расположения Йемена/Скриншот

Кроме того, хуситы – ожесточенные враги Эр-Рияд и Абу-Даби, поэтому России нужно тонко маневрировать. Допустим случай, когда Ансарулла нанесла удар по Эмиратам и Аравии, а россияне ее открыто поддерживали, это будет выглядеть скверно и может испортить отношения между Москвой и двумя странами.

Заметьте! Представители йеменских хуситов назвали несколько объектов, по которым США и Британия нанесли удары В него вошли: военная база Кахлан в провинции Саада;

авиабаза Аль-Дайлами к северу от столицы Йемена Саны;

район аэропорта города Худайда в Красном море;

аэропорт города Таиз и другие объекты в провинции Таиз в юго-западном регионе Йемена;

аэродром города Аббс.

Шарп подчеркнул, что в теории все страны, хоть как-то воюющие с Соединенными Штатами, могут рассчитывать на военную помощь от России, которая любым способом хочет "вколоть" врага. С одной стороны, хуситы получают обеспечение от Ирана. С другой стороны, у самой Москвы нет достаточного количества ресурсов, потому что воюет с Украиной. Поэтому вряд ли будет масштабно помогать другим игрокам, хотя маленькие интриги могут быть.

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