Військовий оглядач з Ізраїлю Давид Шарп розповів 24 Каналу, що, роблячи подібні заяви, країна-агресорка намагається відвернути від себе увагу буцім агресивними діями своїх геополітичних противників. Проте насправді Росія не відчуває жодного занепокоєння – це пусті балачки.
До теми Хто такі хусити, чому заблокували Червоне море та як це впливає на Росію та світову торгівлю
Як росіяни можуть використати події в Ємені
"Росія відчуває радість та пожвавлення, що в такий спосіб можна спробувати відвернути увагу тієї чи іншої спільноти від власних дій, зокрема, внутрішніх, назвемо це "електоратом". Хоча зовсім неправильно називати російську спільноту "електоратом", бо вибори там "особлива" справа", – зазначив військовий оглядач з Ізраїлю.
Найближчим часом варто очікувати на дипломатичну активність Росії. Чого не скажеш про практичні дії, оскільки у Кремля небагато інструментів впливу у регіонах поблизу Червоного моря. Також Москва не бажає псувати відносини з Саудівською Аравією та ОАЕ.
Місце розташування Ємену/Скриншот
Крім того, хусити – запеклі вороги Ер-Ріяд та Абу-Дабі, тому Росії потрібно тонко маневрувати. Припустимо випадок, коли Ансарулла завдала удару по Еміратах та Аравії, а росіяни її відкрито підтримували, це матиме кепський вигляд й може зіпсувати відносини між Москвою та двома країнами.
Шарп наголосив, що у теорії всі країни, які хоч якось воюють зі Сполученими Штатами, можуть розраховувати на військову допомогу від Росії, яка в будь-який спосіб хоче "вколоти" ворога. З одного боку, хусити отримують забезпечення від Ірану. З іншого боку, сама Москва не має достатньої кількості ресурсів, бо воює з Україною. Тому навряд масштабно допомагатиме іншим гравцям, хоча маленькі інтриги можуть бути.
Війна в Ємені: що відомо
- Авіація та бойові кораблі США та Великої Британії в ніч на 12 січня завдали ударів по військових об'єктах угруповання хуситів у Ємені, які за підтримки Ірану в останні півтора місяця перешкоджали морській торгівлі та блокували торговельні судна в Червоному морі.
- Військово-повітряні сили Америки розповіли, що під час операції проти хуситів завдали ударів по більш ніж 60 цілях на 16 об'єктах: командних пунктах, складах зброї, виробничих потужностях та радарах ППО.
- Натомість Британські Королівські ПС заявили, що їхні літаки атакували дві цілі, і однією з них був аеродром біля Аббса. За даними розвідки, з нього хусити запускали крилаті ракети та дрони. Другою ціллю був комплекс у Бані, з якого, за даними розвідки, запускали розвідувальні й ударні БпЛА.
- Одразу після ударів із заявами виступили одночасно президент Штатів Джо Байден та прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак.
- Американський президент сказав, що це була відповідь на атаки хуситів на торговельні судна в Червоному морі, і що США із союзниками без вагань завдадуть нових ударів, якщо вони знадобляться. А Ріші Сунак заявив, що, з огляду Британії, удар по хуситах був самообороною.