Эстония стягивает войска к границе с Россией в рамках стратегии "активной обороны", – FT

Эстония передислоцирует ключевую бригаду страны ближе к российской границе. Таллинн готовится к возможной агрессии с помощью ударов на большие расстояния, отказавшись от идеи партизанской обороны.

Как сообщает Financial Times, эстонское командование передислоцирует свою ключевую бригаду из города Тапа в Йихви. Новое место базирования расположено всего в 50 километрах от территории России, где сейчас активно возводятся объекты для военных. Кроме того, еще одну базу на тысячу солдат строят в приграничном Нарве.

Почему изменилась стратегия

В течение последних десяти лет эстонская оборонная доктрина предусматривала быструю мобилизацию и ведение партизанской войны до прибытия сил НАТО. Однако наблюдение за действиями российской армии в Украине заставило военных пересмотреть эти планы. Командование осознало, что Кремль готов уничтожать все на своем пути и не считается с потерями ради удержания захваченных территорий.