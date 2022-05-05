Спикер МИД Олег Николенко в комментарии 24 канала подчеркнул: Закарпатье – это регион Украины, граничащий с Венгрией. Также здесь проживает очень большая венгерская община.

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Война касается не только Украины, но и Венгрии

Это очередное свидетельство того, что война касается не только Украины, но и Венгрии, как бы ни пытались игнорировать этот факт в Будапеште.

– заметил Николенко.

Ракетные обстрелы свидетельствуют о том, что российское зло можно преодолеть только совместными усилиями. В дипведомстве говорят: бесполезно надеяться, что политическими уступками удастся остановить Москву. У Кремля сейчас нет ни партнеров, ни союзников. Под угрозой коварного удара – все страны, все это зависит только от времени и обстоятельств.

Без мира и безопасности в Украине не будет мира в Венгрии, – Кулеба

Ранее глава МИД Дмитрий Кулеба отмечал, что без мира и безопасности в Украине не стоит надеяться на мир и безопасность в Венгрии. Еще ближе к Венгрии войну приблизил удар по Закарпатью.

Мы никоим образом не желаем венгерскому народу переживать ужасы, через которые сейчас проходят украинцы. В то же время, Европа не существует в вакууме. Каждая европейская страна должна прилагать усилия для установления мира. Помоги остановить Россию в Украине, Венгрия будет укреплять прежде всего собственную безопасность,

– объяснил позицию Украины Николенко.

В дипломатическом ведомстве говорят, что надеются, что Венгрия будет способствовать единству в ЕС. В частности, сейчас очень актуален вопрос эмбарго на российскую нефть и предоставление военной помощи Украине.

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Как отреагировали в Венгрии на обстрел Закарпатья

Обстрел железнодорожной станции в Закарпатской области прокомментировал государственный секретарь МИД Венгрии по информации Томаш Менцер. Он заверил, что МИД находится в постоянной связи с венгерским консульством в Ужгороде. Менцер считает, что Будапешт принял решение не помогать Украине вооружением правильно.

Венгерские власти считают, что грузы с военной помощью вполне могут стать мишенями для ракетных обстрелов. Более того, в Венгрии в очередной раз отметили свою позицию в отношении нефтяного эмбарго в 6 пакете санкций ЕС против России. Мол, правительство выступит против, ведь "венгерский народ не должен платить цену за войну".

Закарпатье обстреляли впервые за время войны: коротко

Вечером 3 мая российская ракета попала в железнодорожный узел в горном районе Закарпатья.

В ОВА рассказали, что в радиусе 500 метров в жилых домах выбило окна. Также повреждения получили несколько автомобилей.

В результате ракетного удара около полусотни домов остались без газоснабжения. В Воловце был поврежден распределительный газопровод.

Уже утром 4 мая работу поврежденной подстанции возобновили. Также наладили и газоснабжение в частные дома. Оборудование оперативно отремонтировали в течение суток.

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