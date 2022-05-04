Кроме того, обстрел повредил газораспределительный провод. 57 домов остались без газоснабжения. Специалисты газовой службы начали аварийно-восстановительные работы утром 4 мая.

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В Закарпатье восстановили газ и починили электроподстанцию

В НЭК "Укрэнерго" рассказали, что восстановление магистральных электросетей продолжается круглосуточно.

Ночью включена в работу одна из подстанций 220 кВ на Закарпатье,
– говорится в сообщении.

Поврежденное в результате вражеского ракетного удара оборудование оперативно отремонтировали.

Коротко об обстреле украинских городов 3 мая

  • Почти по всей Украине вечером 3 мая была объявлена воздушная тревога. Российские оккупанты выпустили ракеты по разным украинским городам.
  • В Командовании Воздушных сил ВСУ рассказали, что оккупационные войска России запустили не менее 18 ракет из бомбардировщиков Ту-95 или Ту-160. Вероятно, они были в Каспийском регионе. По Одесской и Донецкой областях захватчики нанесли ракетные удары из других средств.
  • В нескольких областях обстрелы повредили железнодорожную инфраструктуру. В общей сложности враг ударил по 6 железнодорожным станциям. В частности, в Каменском на Днепропетровщине полностью разрушилась железная дорога. Пока неизвестно, сколько времени понадобится на восстановление путей.
  • В свою очередь, во Львове ракеты оккупантов повредили 3 электроподстанции. Часть города осталась без света, а также без воды, ведь 2 помповые станции потеряли питание. Возвращать водоснабжение будут с помощью альтернативных источников энергии.
  • По словам мэра Львова Андрея Садового, в результате обстрела пострадали 2 человека. Они обратились в медучреждения за помощью.
  • Глава Львовской ОВА Максим Козицкий добавил, что пострадавшие получили осколочные ранения.
  • Кроме того, Укрзализныця задержала ряд поездов на подъезде во Львов и отменила рейсы 5 пригородных поездов.

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