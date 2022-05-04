Окрім цього, обстріл пошкодив газорозподільчий провід. 57 будинків залишилися без газопостачання. Фахівці газової служби почали аварійно-відновлювальні роботи вранці 4 травня.

До теми Внаслідок ракетного удару понад пів сотні будинків на Закарпатті залишились без газу

На Закарпатті відновили газ та полагодили електропідстанцію

У НЕК "Укренерго" розповіли, що відновлення магістральних електромереж триває цілодобово.

Вночі включена в роботу одна з підстанцій 220 кВ на Закарпатті,

– мовиться у повідомленні.

Пошкоджене внаслідок ворожого ракетного удару обладнання оперативно відремонтували.

Зауважте! Загарбники 3 травня вперше обстріляли Закарпаття. Ворожа ракета влучила в підстанцію біля вокзалу у Воловці, що в Мукачівському районі. Внаслідок потужного удару вибило вікна будівель у радіусі 500 метрів. Окрім цього, уламки ракети пошкодили автівки, які стояли неподалік

Коротко про обстріл українських міст 3 травня

Майже по всій Україні ввечері 3 травня оголосили повітряну тривогу. Російські окупанти випустили ракети по різних українських містах.

У Командуванні Повітряних сил ЗСУ розповіли, що окупаційні війська Росії запустили щонайменше 18 ракет із бомбардувальників Ту-95 чи Ту-160. Ймовірно, вони були в Каспійському регіоні. Натомість по Одеській та Донецькій областях загарбники завдали ракетних ударів з інших засобів.

У кількох областях обстріли пошкодили залізничну інфраструктуру. Загалом ворог вдарив по 6 залізничних станціях. Зокрема, у Кам'янському на Дніпропетровщині повністю зруйнувалася залізниця. Наразі невідомо, скільки часу знадобиться на відновлення колії.

Своєю чергою, у Львові ракети окупантів пошкодили 3 електропідстанції. Частина міста залишилась без світла, а також без води, адже 2 помпові станції втратили живлення. Повертати водопостачання будуть за допомогою альтернативних джерел енергії.

За словами мера Львова Андрія Садового, внаслідок обстрілу постраждали 2 людини. Вони звернулися до медзакладів за допомогою.

Голова Львівської ОВА Максим Козицький додав, що постраждалі отримали осколкові поранення.

Окрім цього, Укрзалізниця затримала низку потягів на під'їзді до Львова та скасувала рейси 5 приміських поїздів.

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