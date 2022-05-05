Речник МЗС Олег Ніколенко в коментарі 24 каналу наголосив: Закарпаття – це регіон України, який межує з Угорщиною. Також тут проживає дуже велика угорська громада.

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Війна стосується не лише України, але й Угорщини

Це – чергове свідчення того, що війна торкається не лише України, але й Угорщини, як би не намагалися ігнорувати цей факт в Будапешті,

– зауважив Ніколенко.

Ракетні обстріли свідчать про те, що російське зло можна подолати лише спільними зусиллями. У дипвідомстві кажуть: марно сподіватись, що політичними поступками вдасться зупинити Москву. У Кремля зараз немає ані партнерів, ані союзників. Під загрозою підступного удару – всі країни, все це залежить лише від часу та обставин.

Без миру та безпеки в Україні не буде в миру в Угорщині, – Кулеба

Раніше глава МЗС Дмитро Кулеба наголошував, що без миру та безпеки в Україні не варто сподіватись на мир та безпеку в Угорщині. Ще ближче до Угорщини війну наблизив удар по Закарпаттю.

Ми жодним чином не бажаємо угорському народу переживати ті жахіття, через які зараз проходять українці. Водночас Європа не існує в вакуумі. Кожна європейська країна має докладати зусиль задля встановлення миру. Допомігши зупинити Росію в Україні, Угорщина зміцнюватиме насамперед власну безпеку,

– пояснив позицію України Ніколенко.

У дипломатичному відомстві кажуть, що сподіваються, що Угорщина сприятиме єдності в ЄС. Зокрема, зараз дуже актуальним є питання ембарго на російську нафту та надання військової допомоги Україні.

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Як відреагували в Угорщині на обстріл Закарпаття

Обстріл залізничної станції у Закарпатській області прокоментував державний секретар МЗС Угорщини з питань інформації Томаш Менцер. Він запевнив, що МЗС перебуває на постійному зв'язку з угорським консульством в Ужгороді. Менцер вважає, що Будапешт ухвалив рішення не допомагати Україні озброєнням правильно.

Угорська влада вважає, що вантажі з військовою допомогою цілком можуть стати мішенями для ракетних обстрілів. Ба більше, в Угорщині вкотре наголосили на своїй позиції щодо нафтового ембарго в 6 пакеті санкцій ЄС проти Росії. Мовляв, уряд виступить проти, адже "угорський народ не повинен платити ціну за війну".

Закарпаття обстріляли вперше за час війни: коротко

Ввечері 3 травня російська ракета потрапила у залізничний вузол у гірському районі Закарпаття.

В ОВА розповіли, що в радіусі 500 метрів у житлових будинках вибило вікна. Також пошкоджень зазнали кілька автомобілів.

Внаслідок ракетного удару близько пів сотні будинків залишились без газопостачання. У Воловці було пошкоджено розподільчий газопровід.

Вже вранці 4 травня роботу пошкодженої підстанції відновили. Також налагодили і газопостачання у приватні помешкання. Обладнання оперативно поремонтували протягом доби.

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