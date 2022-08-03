В россии собрались "помочь" Китаю справиться с Тайванем, если об этом попросят в Пекине

Угроза нападения Китая на Тайвань до сих пор существует. Несмотря на безумные потери в Украине, в россии заявили, что готовы помочь Пекину, если это будет необходимо.

Об этом заявил первый заместитель председателя комитета совета федерации по международным делам владимир джабаров. Заявление путинского приспешника распространил ряд российских СМИ, сообщает 24 канал.

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В россии говорят, что помогут Китаю справиться с Тайванем

С самого начала полномасштабной войны в Украине российская оккупационная армия терпит катастрофические потери в живой силе и технике. По состоянию на утро 2 августа бойцы ВСУ уже ликвидировали более 41 тысячи вражеских военных.

В то же время у страны-террористки совсем нет союзников среди цивилизованных стран. Ее захватническую войну поддерживают только беларусь, Северная Корея, Эритрея и так далее.

В свою очередь Китай неоднократно заявлял, что выступает против российского вторжения в Украину. Однако и сам угрожает начать войну против Тайваня, поскольку считает остров своей территорией.

В россии, которая любит рассылать своих "миротворцев" и "вежливых зеленых человечков" по всему миру, заявили, что помогут Пекину, если он об этом попросит. Вероятно, такое заявление направлено на то, чтобы получить поддержку Китая в ответ.

У россии нет оснований отказывать в помощи КНР в случае вооруженного конфликта на Тайване, если они об этом попросят,

– заявил джабаров.

Заметьте, что 2 августа Тайвань посетила спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси, несмотря на все угрозы Китая. Ее самолет сопровождали японские истребители, ведь вокруг острова Пекин начал военные учения. Поэтому на Тайване даже решили усилить уровень боевой готовности.

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