Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт и полковник запаса ВСУ Петр Черник, заметив, что Россия абсолютно перечеркнула систему международных отношений, которая сложилась по результатам Второй мировой войны. Предыдущие системы также заключали по результатам войн.
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Китай и США должны сесть за стол переговоров
Петр Черник вспомнил слова о том, что политическая власть рождается из дула ружья. К сожалению, именно так построен современный мир. В нем уже накопилось очень много проблем, которые другим способом, чем в силовой, решить нельзя.
Я не являюсь апологетом войны, это мерзкое явление, но мы не смогли никак его отменить. Этот инструмент насилия, решения сложных вопросов между людьми снова актуализирован,
– сказал полковник запаса ВСУ.
По его словам, так будет продолжаться до тех пор, пока два больших гиганта – Китай и США – не сядут за стол переговоров. Стоит заметить, что в мире образовались две большие конфигурации: Глобальный Юг и Глобальный Север.
"Юг очень большой, по части людей там 6 миллиардов населения. Он тиранический, там почти нет демократии, в отличие от Севера, куда входит 2 миллиарда людей. Противостояние между ними будет только нарастать", – прокомментировал Черник.
Поэтому надо действовать по израильскому принципу и пытаться выиграть войну как можно меньшей кровью. Время поражений для украинцев в историческом смысле должно наконец закончиться.
Может ли быть война между США и Китаем
По словам Черника, все к тому и идет. Только стоит надеяться, что война не станет настолько глобальной. Сегодня лидер Китая Си Цзиньпин сосредоточил в своих руках чрезвычайно большую власть.
В октябре 2022 года, впервые в истории страны, действующий президент арестовал своего предшественника Ху Цзиньтао и это произошло в прямом эфире. Нельзя не упомянуть тот факт, что в 2014 году Си Цзиньпин сказал, что Китай к 2050-му станет лидером мира.
В 2024 году китайцы исключили из своей концепции мирное урегулирование Тайваньской проблемы. Ранее такие попытки были, но теперь они абсолютно серьезно рассматривают военную интервенцию. Это может произойти,
– отметил Петр Черник.
Отношения между США и Китаем: что известно
- Отношения между двумя сверхдержавами никогда не были легкими. "Красной линией" стороны называли вопрос Тайваня, который принадлежит Китайской Республике, но не КНР. Когда в 2022 году спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси полетела на остров, мир фактически оказался на пороге войны. Пекин угрожал Вашингтону военным ответом за такие действия.
- Нэнси Пелоси все-таки посетила Тайвань, где встретилась с вице-президентом Цай Инвэнь и спикером парламента Ю Сикуном. Они обсудили усиление экономических связей с США, а также партнерство в сфере безопасности и демократии.
- В ноябре 2023-го, впервые за 6 лет, Си Цзиньпин посетил США и провел переговоры с Джо Байденом. Стороны согласились, что их отношения не должны перерасти в глобальный конфликт, но признали, что позиции стран во многом расходятся. Самым большим камнем преткновения Байден и Си назвали вопрос Тайваня.
- В апреле 2024 года оба президента снова поговорили, но на этот раз по телефону. Главными темами разговора была Украина и Ближний Восток. Президент Байден хотел узнать, какие рычаги влияния имеет Китай на Россию и Иран. Кроме этого, обратил внимание на военное сотрудничество страны-агрессора с Северной Кореей.