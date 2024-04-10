Про це 24 Каналу розповів військовий експерт і полковник запасу ЗСУ Петро Черник, зауваживши, що Росія абсолютно перекреслила систему міжнародних відносин, яка склалася за результатами Другої світової війни. Попередні системи також укладали за результатами війн.

До теми Привид Третьої світової? Що може змінити історична зустріч Байдена та Сі в Сан-Франциско

Китай і США мають сісти за стіл переговорів

Петро Черник пригадав слова про те, що політична влада народжується із дула рушниці. На жаль, саме так побудований сучасний світ. У ньому вже накопичилося дуже багато проблем, які в інший спосіб, ніж у силовий, розв'язати не можна.

Я не є апологетом війни, це мерзенне явище, але ми не змогли ніяк його скасувати. Цей інструмент насилля, вирішення складних питань між людьми знову актуалізований,

– сказав полковник запасу ЗСУ.

За його словами, так триватиме доти, доки два великі гіганти – Китай і США – не сядуть за стіл переговорів. Варто зауважити, що у світі утворилися дві великі конфігурації: Глобальний Південь і Глобальна Північ.

Довідково! Існує емпіричний поділ світу на Глобальну Північ і Глобальний Південь. До останнього відносять країни Азії, Африки, Латинської Америки. А до першої категорії здебільшого належить Європа, США, Канада, розвинені країни Азії.

"Південь є дуже великий, у частині людей там 6 мільярдів населення. Він тиранічний, там майже немає демократії, на відміну від Півночі, куди входить 2 мільярди людей. Протистояння між ними тільки наростатиме", – прокоментував Черник.

Тож треба діяти за ізраїльським принципом і намагатися виграти війну якомога меншою кров'ю. Час поразок для українців в історичному сенсі має нарешті закінчитися.

Чи може бути війна між США і Китаєм

За словами Черника, все тільки до того і йде. Лише варто сподіватися, що війна не стане аж настільки глобальною. Сьогодні лідер Китаю Сі Цзіньпін зосередив у своїх руках надзвичайно велику владу.

У жовтні 2022 року, вперше в історії країни, чинний президент заарештував свого попередника Ху Цзіньтао й це відбулося у прямому ефірі. Не можна не згадати той факт, що у 2014 році Сі Цзіньпін сказав, що Китай до 2050-го стане лідером світу.

У 2024 році китайці виключили зі своєї концепції мирне врегулювання Тайванської проблеми. Раніше такі намагання були, але тепер вони абсолютно серйозно розглядають воєнну інтервенцію. Це може статися,

– зауважив Петро Черник.

Стосунки між США та Китаєм: що відомо