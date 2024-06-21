Москва не в том статусе, чтобы вообще на что-то влиять, кроме своей войны в Украине. Страна-агрессор собственноручно не может даже сорвать Саммит мира. Кто на самом деле может спровоцировать войну на корейском полуострове, рассказал 24 Каналу Артур Харитонов – президент Либерально-демократической лиги Украины.

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Китай использует тактику шантажа

Российский диктатор имеет влияние на небольшое количество стран, максимум до 10 автократий, в частности Беларусь, Зимбабве и тому подобное. Остальные страны отказывались от Саммита мира из-за давления и договоренностей с Китаем, поэтому любая война, особенно в Индо – Пацифике, по мнению Харитонова, возможна исключительно по координации Пекина.

Китай может спровоцировать войну на корейском полуострове с применением российской помощи для КНДР,

– убежден президент Либерально-демократической лиги Украины.

По его словам, если Си Цзиньпин захочет создать большой кризис до своего нападения на Тайвань, чтобы разделить внимание и ослабить демократию, он может первым шагом начать эскалацию на корейском полуострове. А потом, например, через год начать наступление на Тайвань.

Китай – не нейтральный, не надо было верить в ложь, которую многие сознательно распространяли,

– отметил Харитонов.

Пекин активно использует ситуацию для того, чтобы к нему обращались, просили каких-то действий в отношении КНДР, вместо этого он требует, например, от Южной Кореи выйти из альянса США и Японии, вывести американские войска и не проводить военные учения с Японией.