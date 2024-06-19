Как это может происходить для 24 Канала объяснил политтехнолог Борис Тизенгаузен.
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Позиция Китая
Безусловно, Северная Корея является вассалом Китая и находится в критической зависимости от него. Однако говорить о прямых разрешениях на определенные действия вряд ли говорится, убежден Тизенгаузен.
Заметим, что официально Россия является ядерной страной, а КНДР является таковой неофициально.
Китаю такое сотрудничество двух государств, имеющих ядерный потенциал, совсем невыгодно, ведь это угрожает для всего региона, лидером которого считает себя Си Цзиньпин. К тому же это подрывает сам авторитет Китая.
Уменьшается связь между Северной Кореей и Китаем, я не думаю, что Китай доволен этим,
– добавил политтехнолог.
Пока Китай все еще оказывает влияние на обоих своих сателлитов, но он может ослабнуть путем их сближения.
К тому же сигнал о подготовке Северной Кореи к будущей войне подал сам Ким Чен Ын – обнулив идеологию своего деда Ким Ир Сена о единой Корее, он заявил, что она никогда не станет одним целым. Прослеживается аналогия с Россией: "они не братья нам, а враги, к тому же марионетки Запада".