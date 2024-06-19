Як це може відбуватися для 24 Каналу пояснив політтехнолог Борис Тизенгаузен.
Дивіться також Путін і Кім Чен Ин пообіцяли взаємну допомогу "в разі агресії проти одного з учасників"
Позиція Китаю
Безумовно, Північна Корея є васалом Китаю і перебуває у критичній залежності від нього. Однак говорити про прямі дозволи на певні дії навряд мовиться, переконаний Тизенгаузен.
Зауважимо, що офіційно Росія є ядерною країною, а КНДР є такою неофіційно.
Китаю така співпраця двох держав, що мають ядерний потенціал, зовсім невигідна, адже це загрожує для всього регіону, лідером якого вважає себе Сі Цзіньпін. До того ж це підриває сам авторитет Китаю.
Зменшується зв’язок між Північною Кореєю та Китаєм, я не думаю, що Китай задоволений цим,
– додав політтехнолог.
Доки Китай все ще здійснює вплив на обох своїх сателітів, але він може ослабнути шляхом їхнього здруження.
До того ж сигнал про підготовку Північної Кореї до майбутньої війни подав сам Кім Чен Ин – обнуливши ідеологію свого діда Кім Ір Сена про єдину Корею, він заявив, що вона ніколи не стане одним цілим. Прослідковується аналогія з Росією: "вони не брати нам, а вороги, до того ж маріонетки Заходу".