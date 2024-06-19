Як це може відбуватися для 24 Каналу пояснив політтехнолог Борис Тизенгаузен.

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Позиція Китаю

Безумовно, Північна Корея є васалом Китаю і перебуває у критичній залежності від нього. Однак говорити про прямі дозволи на певні дії навряд мовиться, переконаний Тизенгаузен.

Зауважимо, що офіційно Росія є ядерною країною, а КНДР є такою неофіційно.

У 2023 році Національні збори Північної Кореї ввели поправку до Конституції, згідно з якою вона повинна мати ядерну зброю. Проте вона і до цього мала військову програму ядерної зброї. І на початок 2020 року, за оцінками, її арсенал складався приблизно з 30 — 40 одиниць ядерної зброї. Однак світова спільнота відмовилася визнавати КНДР ядерною державою.

Китаю така співпраця двох держав, що мають ядерний потенціал, зовсім невигідна, адже це загрожує для всього регіону, лідером якого вважає себе Сі Цзіньпін. До того ж це підриває сам авторитет Китаю.

Зменшується зв’язок між Північною Кореєю та Китаєм, я не думаю, що Китай задоволений цим,

– додав політтехнолог.

Доки Китай все ще здійснює вплив на обох своїх сателітів, але він може ослабнути шляхом їхнього здруження.

До того ж сигнал про підготовку Північної Кореї до майбутньої війни подав сам Кім Чен Ин – обнуливши ідеологію свого діда Кім Ір Сена про єдину Корею, він заявив, що вона ніколи не стане одним цілим. Прослідковується аналогія з Росією: "вони не брати нам, а вороги, до того ж маріонетки Заходу".