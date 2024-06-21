Москва не в тому статусі, щоб взагалі на щось впливати, окрім своєї війни в Україні. Країна-агресор власноруч не може навіть зірвати Саміт миру. Хто насправді може спровокувати війну на корейському півострові, розповів 24 Каналу Артур Харитонов – президент Ліберально-демократичної ліги України.

До теми Пекін незадоволений: чому в Китаї пильно стежать за візитом Путіна в КНДР

Китай використовує тактику шантажу

Російський диктатор має вплив на невелику кількість країни, максимум до 10 автократій, зокрема Білорусь, Зімбабве тощо. Решта країн відмовлялася від Саміту миру через тиск та домовленості з Китаєм, тож будь-яка війна, особливо в Індо – Пацифіці, на думку Харитонова, можлива виключно з координації Пекіна.

Китай може спровокувати війну на корейському півострові із застосуванням російської допомоги для КНДР,

– переконаний президент Ліберально-демократичної ліги України.

За його словами, якщо Сі Цзіньпін захоче створити велику кризу до свого нападу на Тайвань, аби розділити увагу й послабити демократію, він може першим кроком розпочати ескалацію на корейському півострові. А потім, наприклад, через рік розпочати наступ на Тайвань.

Китай – не нейтральний, не треба було вірити в брехню, яку багато хто свідомо поширював,

– зазначив Харитонов.

Пекін активно використовує ситуацію для того, щоб до нього зверталися, просили якихось дій щодо КНДР, натомість він вимагає, наприклад, від Південної Кореї вийти з альянсу США та Японії, вивести американські війська та не проводити військові навчання з Японією.