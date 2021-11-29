"Война" между Ахметовым и Зеленским: почему президенты меняются, а олигархи остаются

В контексте противостояния между Ахметовым и Зеленским во многих публикациях повторяется один и тот же тезис: власть в Украине меняется, президенты меняются, а Ахметов остается непоколебимым. Далее читайте на украинском.

І тут треба зробити одне важливе уточнення: не тільки Ахметов залишався, а й всі інші великі олігархи – Коломойський, Фірташ, Пінчук, Порошенко.

Читайте Можливий державний переворот і війна на Донбасі: який зв'язок із Ахметовим

Чому зміна влади не впливає на олігархів

І далі ключове питання: а чому всі великі олігархи залишалися, не зважаючи на зміну влади?

Відповідь дуже проста.

По-перше, тому, що і Ахметов і всі інші великі олігархи пристосовувалися (більш менш) до будь-якої нової влади, навіть співпрацювали з нею (хоча б періодично чи частково).

тому, що і Ахметов і всі інші великі олігархи пристосовувалися (більш менш) до будь-якої нової влади, навіть співпрацювали з нею (хоча б періодично чи частково). По-друге, жодного разу жодна влада не воювали всерйоз з олігархами. Погрози були, локальні конфлікти теж були (як у Порошенка з Коломойським; і то на націоналізації "Приватбанку" більше наполягали МВФ та інші міжнародні партнери України), але справжньої війни між владою й олігархами ще не було. До речі, і Ахметов жодного разу не наважувався на пряму інформаційно-політичну війну з Президентом України.

За словами Фесенка, головне питання – як відповість Зеленський / Колаж 24 каналу

Важливо Пресконференція Зеленського нагадувала ванну із сірчаною кислотою

Зараз така війна вже почалася

Питання лише в тому, як і наскільки потужно зможе відповісти Президент Зеленський. Тим, хто вважає Ахметова непохитним і непереможним, нагадаю дві ситуації.

У 2005 році Рінат Леонідович на певний час залишив Україну, тому що побоювався за свою небезпеку. А у 2014 році змушений був тікати з рідного Донецька. "Хазяїн Донбасу"не зміг захистити ні свою владу на Донбасі, ні навіть свій маєток. І це там, де він, нібито, контролював все і всіх. Як виявилось, рівень його впливу був значно перебільшеним.

Але зрозуміло, що просто так – гучними заявами й віртуальними погрозами – Ахметова не перемогти. Як очевидно й інше – в Ахметова немає можливості швидко і легко поміняти владу в країні, зокрема і Президента. І в прямій політичній війні великі втрати будуть в обох сторін.