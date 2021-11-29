Действительно, для многих руководителей (от государственных до местных) действительно существует соблазн использовать комфортные информационные инструменты.

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Но вот парадокс – сейчас феномен "теплой ванны" в наибольшей степени применим для многих оппозиционных политиков и "партийных" и олигархических телеканалов, которые их обслуживают.

Ахметовские телеканалы, к примеру, обслуживают целый пул оппозиционных политиков, которых патронирует Ринат Леонидович. Но лучше всего для политика иметь свой собственный телеканал, который будет твоим пропагандистом, и периодически будет устраивать для своего владельца "теплую ванну".

Первым это показал Виктор Медведчук. Его опытом затем воспользовался и Петр Порошенко.

Телеканал "Прямой" периодически устраивает своему реальному (де-факто) владельцу очень теплую ванну, в очередной раз это произошло вчера.

Могут сказать, что в конце концов это личное дело политиков-бизнесменов, и обслуживающих их журналистов. Формально это так. Но проблема в том, что украинская политическая журналистика стремительно деградирует (прежде всего на телевидении).

Многие телеканалы, особенно информационно-политические, это уже не "средство массовой информации", а партийный пропагандист и инструмент агрессивной информационной войны. И это очень сильно деформирует наше информационное пространство.